В Бурятии ремонт дороги в Кабанском районе закончат раньше срока

Ремонт участка трассы Р-258 «Байкал» идет с опережением срока. Речь идет об участке на 397-м км Кабанского района Бурятии, завершить работы на котором планировалось в октябре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор "Южный Байкал".В настоящее время подрядная организация выполнила основные работы по ремонту. Специалисты заменили существующую дорожную одежду, произвели уширение насыпи земляного полотна, выполнили верхний слой дорожного покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также на участке организован водоотвод при помощи прикромочных лотков и отремонтированы водопропускные трубы.Напомним, ремонт участка начали в апреле этого года. Для обеспечения безопасности дорожного движения на участке были установлены необходимые временные дорожные знаки и организовано реверсивное движение. Благодаря высоким темпам работы на сегодняшний день движение транспорта открыто по обеим полосам.Впереди работы по благоустройству участка. На объекте установят новое металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесут горизонтальную дорожную разметку. Закончить работы на объекте планируют уже в августе этого года.