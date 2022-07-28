Общество 28.07.2022 в 10:05

Более 1,3 млн рублей выделено из резервного фонда на восстановление Белоозерской школы в Бурятии

В июле сильный ветер и обильные осадки повредили крышу здания
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Текст: Нина Павлова
Более 1,3 млн рублей выделено из резервного фонда на восстановление Белоозерской школы в Бурятии
"Номер один"
На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС по поручению главы Бурятии было принято решение о выделении более 1,3 млн рублей на восстановление Белоозерской школы Джидинского района. В июле в результате выпадения обильных осадков с сопровождением шквалистого ветра была повреждена крыша здания.    

«Средства на проведение аварийно-восстановительных работ здания МБОУ «Белоозерская СОШ» выделены из резервного фонда правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

- сообщили в правительстве Бурятии.

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