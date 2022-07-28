Общество 28.07.2022 в 12:04

В Бурятию поступило 6,5 тысяч доз вакцины против коронавируса

Гам-КОВИД-Вак распределяют по поликлиникам Улан-Удэ и районам республики
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Текст: Нина Павлова
В Бурятию поступило 6,5 тысяч доз вакцины против коронавируса
"Номер один"
В Бурятию поступила очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцина распределена в поликлиники Улан-Удэ и районы республики, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РБ.

Поступившая вакцина Гам-КОВИД-Вак в количестве 6500 комплектов распределяется по районным больницам и городским поликлиникам в соответствии с заявками. Планируется, что вся вакцина будет доставлена в городские поликлиники и близлежащие к г. Улан-УдэЦРБ до конца текущей недели. В остальные ЦРБ поставка завершится на следующей неделе.
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