Жительница Бурятии получит 10 тысяч за сданное ружье

В подразделение Росгвардии Бурятии обратилась жительница Северобайкальска, которая сообщила, что нашла оружие и хочет сдать его. Как выяснилось, после смерти отца женщина убиралась в квартире и, вскрыв запертый сейф, обнаружила разобранное ружье. Находку она сразу же решила сдать в Росгвардию.





«В ходе экспертизы установлено, что это незарегистрированное гладкоствольное двуствольное охотничье ружье 16 калибра. Найденное ружье находится в исправном состоянии и пригодно к стрельбе. По результатам проверки принято положительное решение о выплате гражданке денежного вознаграждения в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в Росгвардии Бурятии.В Росгвардии напомнили, что в Бурятии размер выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и боеприпасы, увеличен в два раза. Также граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.Фото: Росгвардия Бурятии