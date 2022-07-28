Общество 28.07.2022 в 13:46

В Бурятии разрешат убивать барсуков

Однако лимиты на добычу ценного зверька строго ограничены
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Текст: Нина Павлова
В Бурятии разрешат убивать барсуков
29 июля откроется прием заявлений на добычу барсука. Охотиться на зверьков можно будет с 15 августа по 31 октября 2022 года, сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.

В ведомстве отмечают, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов ограничены. Так, по данным мониторинга, численность барсука в Бурятии составляет всего 5170 особей.

Таким образом, в Бичурском районе можно будет добыть всего 9 зверьков, в Джидинском - 19, в Еравнинском - 6, в Заиграевском - 33, в Закаменском - 7, в Кабанском - 9. В целом лимит на республику - 129 особей. 

В остальных районах Бурятии добывать барсука запрещено, так как его численность небольшая.
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