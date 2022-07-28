Общество 28.07.2022 в 14:08

В Бурятии снизилось строительство жилья

Подавляющее количество домов жители строят сами
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии снизилось строительство жилья
В Бурятии за первые полгода 2022 года введены в эксплуатацию 1488 жилых домов (1959 квартир) общей площадью 168 тысяч кв. метров. Как сообщает Бурятстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сданного в эксплуатацию жилья уменьшился на 2,9%.

При этом население за счет собственных и заемных средств построило 144 тыс. кв. метров жилья, что составило почти 86% общего объема.

Основная доля (46,3%) введенного в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов республики лидируют Иволгинский, где введено 14% жилья от сданного в эксплуатацию по республике в целом, Кабанский – 6,2 %, Тарбагатайский – 5,7 %, Заиграевский – 5%, Прибайкальский – 3,3 % и Северобайкальск – 2,9 %.

Фото: «Номер один»
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