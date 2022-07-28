Общество 28.07.2022 в 14:42

В Улан-Удэ строят водопровод на Верхней Березовке

Качественную питьевую воду получат более пяти тысяч жителей микрорайона
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ строят водопровод на Верхней Березовке
В Улан-Удэ в рамках федерального проекта «Чистая вода» строят сети водоснабжения на Верхней Березовке. Как сообщили в мэрии города, проектной документацией предусмотрена прокладка трубопровода протяжённостью 8,8 км. Работы выполняет ООО «Тесла».

- Подрядчик выполнил ограждение территории и обустройство площадки, проведена геодезическая разбивка осей здания повысительно-насосной станции, завершены земляные работы по разработке котлована. Также проведена комплектация материалами для 1,3 км трубопровода, - сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

Завершение работ запланировано на конец 2022 года.

После ввода в эксплуатацию сети будут переданы МУП «Водоканал» для подключения к водоснабжению отдельных домов.

Как напомнили в мэрии, в настоящий момент также идут работы по строительству левобережной магистральной сети водоснабжения. Водой обеспечат 35 тысяч жителей Левобережья, включая Поселье, Сужу и квартал Северный.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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