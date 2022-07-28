Общество 28.07.2022 в 17:21

В Кабанском районе Бурятии обустраивают пешеходные зоны

Работы по программе «Формирование комфортной городской среды» в районе идут сразу по нескольким объектам
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Текст: Нина Павлова
В Кабанском районе Бурятии обустраивают пешеходные зоны
Работы по программе «Формирование комфортной городской среды» в Кабанском районе идут одновременно по нескольким объектам. Обустраиваются пешеходные зоны в пгт Селенгинск, п. Каменск, с. Кабанск, также начались работы по спортивно-игровым площадкам в г. Бабушкин и с. Выдрино.

В настоящее время в Кабанском районе в рамках проекта проводятся работы по благоустройству пешеходной зоны в пгт Селенгинск возле гимназии и школы №2, и по пешеходным зонам в п.Каменск на улице Первомайская и Луговая, а в с.Кабанск на переулке Октябрьский. В г. Бабушкин начались работы по общественной территории с обустройством игровой зоны по ул. Ленская, сейчас проводится планировка территории, затем начнётся её отсыпка, будет поставлено и установлено оборудование. Обновляется территория стадиона с. Выдрино, здесь уже завершены работы по арт-объекту, монтируется игровое оборудование и уличные тренажёры.



«Стало очень хорошо и для подростков, и для взрослых. Есть, где отдохнуть, посидеть, просто пройтись, как в парке. Благодаря тому, что в нашем дворе появилась игровая площадка, дети большую часть времени проводят на улице, а не сидят в гаджетах и компьютерах. На площадке много ребят, и это здорово»

- рассказала местная жительница п.Каменск Ольга Карнилова.

Всего в этом году в районе благоустраиваются 18 дворовых и 13 общественных территорий.

«За пять лет благодаря проекту в Кабанском районе благоустроено 150 общественных и дворовых пространств. И самое главное, что жители сами принимают решение, какую территорию сделать лучше»

- отметил глава Кабанского района Алексей Сокольников.



Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года по поручению Президента России Владимира Путина. С 2019 года является частью национального проекта «Жилье и городская среда».
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