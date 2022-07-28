В Кабанском районе Бурятии обустраивают пешеходные зоны

«Стало очень хорошо и для подростков, и для взрослых. Есть, где отдохнуть, посидеть, просто пройтись, как в парке. Благодаря тому, что в нашем дворе появилась игровая площадка, дети большую часть времени проводят на улице, а не сидят в гаджетах и компьютерах. На площадке много ребят, и это здорово» - рассказала местная жительница п.Каменск Ольга Карнилова.

«За пять лет благодаря проекту в Кабанском районе благоустроено 150 общественных и дворовых пространств. И самое главное, что жители сами принимают решение, какую территорию сделать лучше» - отметил глава Кабанского района Алексей Сокольников.

Работы по программе «Формирование комфортной городской среды» в Кабанском районе идут одновременно по нескольким объектам. Обустраиваются пешеходные зоны в пгт Селенгинск, п. Каменск, с. Кабанск, также начались работы по спортивно-игровым площадкам в г. Бабушкин и с. Выдрино.В настоящее время в Кабанском районе в рамках проекта проводятся работы по благоустройству пешеходной зоны в пгт Селенгинск возле гимназии и школы №2, и по пешеходным зонам в п.Каменск на улице Первомайская и Луговая, а в с.Кабанск на переулке Октябрьский. В г. Бабушкин начались работы по общественной территории с обустройством игровой зоны по ул. Ленская, сейчас проводится планировка территории, затем начнётся её отсыпка, будет поставлено и установлено оборудование. Обновляется территория стадиона с. Выдрино, здесь уже завершены работы по арт-объекту, монтируется игровое оборудование и уличные тренажёры.Всего в этом году в районе благоустраиваются 18 дворовых и 13 общественных территорий.Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года по поручению Президента России Владимира Путина. С 2019 года является частью национального проекта «Жилье и городская среда».