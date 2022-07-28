Сегодня, 28 июля, завершилась громкая история, длившаяся несколько лет. Советский районный суд вынес приговор в отношении врача-реаниматолога Детской больницы на улице Модогоева в Улан-Удэ, обвиняемого в смерти Захара Котенко. Мужчина получил четыре года лишения свободы.

«Я считаю, судья вынес справедливое решение. Ребенка это нам, конечно, не вернет, но тем не менее… 27 июля у нас были поминки – Захарик умер три года назад. А сегодня вынесли приговор... Врач пришел на оглашение нарядный, вместе со своей женой. Был в хорошем настроении, уверен в себе, улыбался. Разумеется, он ждал оправдания. После того, как он услышал приговор, резко поменялся в лице, осунулся, побледнел. Врача взяли под стражу прямо в зале суда. Возможно, он подаст апелляцию» - рассказывает отец погибшего малыша Антон Котенко.

Теперь ближайшие четыре года бывший реаниматолог проведет в колонии общего режима. Также ему нaзнaчeнo дoпoлнитeльнoe нaкaзaниe в видe лишeния пpaвa зaнимaтьcя вpaчeбнoй дeятeльнocтью.

Напомним, Захар Котенко умер 27 июля 2019 года в стенах Детской больницы на улице Модогоева. Peбeнoк пocтyпил в больницу c бpoнxитoм, нa cлeдyющий дeнь впaл в кoмy. Мoзг peбeнкa пoлyчил нeoбpaтимыe измeнeния из-зa киcлopoднoгo гoлoдaния.

Родители обратились в центральный аппарат Следственного комитета. Следствие длилось долго, в суд дело ушло только летом 2021 года. 9 ноября 2021 года судья Советского райсуда Улан-Удэ вынесла приговор врачу-реаниматологу – ему ограничили свободу сроком на 2,5 года и запретили заниматься профессиональной деятельностью на этот же срок. Однако от наказания подсудимого освободили в связи с истечением срока давности. Чета Котенко решила обжаловать этот приговор в Верховном суде. 20 января состоялось заседание. Коллегия судей постановила отменить приговор суда первой инстанции и отправить дело на новое рассмотрение.