Общество 29.07.2022 в 10:42

В Улан-Удэ сроки ремонта улицы Терешковой сдвинули на неделю

Это связано с прошедшими дождями
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сроки ремонта улицы Терешковой сдвинули на неделю
В Улан-Удэ дорожники не смогли выполнить в срок ремонт очередного участка улицы Терешковой. Как сообщили в мэрии города, причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.

Ремонт участка от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса должны были закончить до 31 июля, сейчас сроки сдвинуты до 7 августа. На днях подрядчик приступит к асфальтированию дорожного полотна.

Напомним, ремонт улицы Терешковой протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест». Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Полоса движения по направлению в центр города уже заасфальтирована и больше не будет перекрываться.

Срок окончания ремонта всего объекта – до 1 октября.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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