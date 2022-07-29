В Улан-Удэ сроки ремонта улицы Терешковой сдвинули на неделю

В Улан-Удэ дорожники не смогли выполнить в срок ремонт очередного участка улицы Терешковой. Как сообщили в мэрии города, причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.Ремонт участка от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса должны были закончить до 31 июля, сейчас сроки сдвинуты до 7 августа. На днях подрядчик приступит к асфальтированию дорожного полотна.Напомним, ремонт улицы Терешковой протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест». Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Полоса движения по направлению в центр города уже заасфальтирована и больше не будет перекрываться.Срок окончания ремонта всего объекта – до 1 октября.Фото: мэрия Улан-Удэ