Общество 29.07.2022 в 10:42
В Улан-Удэ сроки ремонта улицы Терешковой сдвинули на неделю
Это связано с прошедшими дождями
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ дорожники не смогли выполнить в срок ремонт очередного участка улицы Терешковой. Как сообщили в мэрии города, причиной этого стали неблагоприятные погодные условия.
Ремонт участка от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса должны были закончить до 31 июля, сейчас сроки сдвинуты до 7 августа. На днях подрядчик приступит к асфальтированию дорожного полотна.
Напомним, ремонт улицы Терешковой протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест». Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Полоса движения по направлению в центр города уже заасфальтирована и больше не будет перекрываться.
Срок окончания ремонта всего объекта – до 1 октября.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Ремонт участка от улицы Бабушкина до бульвара Карла Маркса должны были закончить до 31 июля, сейчас сроки сдвинуты до 7 августа. На днях подрядчик приступит к асфальтированию дорожного полотна.
Напомним, ремонт улицы Терешковой протяженностью 1,5 км ведет подрядная организация «Доринвест». Работы разбиты на шесть этапов – по три участка на каждом направлении движения. Полоса движения по направлению в центр города уже заасфальтирована и больше не будет перекрываться.
Срок окончания ремонта всего объекта – до 1 октября.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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