Общество 29.07.2022 в 11:11

Шаманы со всего мира примут участие в молебне на Ольхоне

Летний тайлган посвящен великим 13 северным хатам, которые являются хранителями и защитниками Сибири
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Текст: Нина Павлова
Шаманы со всего мира примут участие в молебне на Ольхоне
"Номер один"
7 августа на о.Ольхон в п.Хужир состоится 20 международный шаманский  тайлган " Сакральное сердце земли". Участие в нем примут шаманы разных регионов нашей страны, а также из Монголии, Германии, Казахстана, Узбекистана.

Организаторами являются шаманский межрегиональный центр «Тэнгэри» под руководством Верховного Шамана  Баира Цырендоржиева и шаманские центры «Байкал» и «Сулдэ».г. Иркутск. 

Отмечается, что летний тайлган посвящен великим 13 северным хатам, которые являются хранителями и защитниками Сибири. 

«Вместе мы будем молиться за чистоту нашего священного Байкала, за возрождение древних традиций»

- сообщила "Номер один" Оксана Ким, пресс-секретарь шаманского межрегионального центра «Тэнгэри».


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шаманизм молебен

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