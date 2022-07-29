Шаманы со всего мира примут участие в молебне на Ольхоне

«Вместе мы будем молиться за чистоту нашего священного Байкала, за возрождение древних традиций» - сообщила "Номер один" Оксана Ким, пресс-секретарь шаманского межрегионального центра «Тэнгэри».

7 августа на о.Ольхон в п.Хужир состоится 20 международный шаманский тайлган " Сакральное сердце земли". Участие в нем примут шаманы разных регионов нашей страны, а также из Монголии, Германии, Казахстана, Узбекистана.Организаторами являются шаманский межрегиональный центр «Тэнгэри» под руководством Верховного Шамана Баира Цырендоржиева и шаманские центры «Байкал» и «Сулдэ».г. Иркутск.Отмечается, что летний тайлган посвящен великим 13 северным хатам, которые являются хранителями и защитниками Сибири.