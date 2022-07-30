Власти Бурятии не могут полностью понять, насколько плох воздух в Улан-Удэ

«В расчете себестоимости не приведены достаточные обоснования статей затрат на уголь, электроэнергию, а также попутной реализации произведенной тепловой энергии, позволяющей существенно снизить себестоимость производства бездымного топлива» - указала на них Счетная палата республики.

«Указанный факт существенно искажает реальную картину об источниках загрязняющих веществ в атмосферу и свидетельствует о некачественном выполнении работ и необходимости его доработки» - заключила Счетная палата.

«Заказчик такую задачу перед исполнителем не ставил» - констатировали контролеры.

В Бурятии долгие годы говорят о загрязнении воздуха и борьбе с этим бедствием. Проблема актуальна для г. Улан-Удэ и некоторых других населенных пунктов. В отопительный сезон в столице республики жителей вообще шокирует тот удушающий смог, накрывающий целые микрорайоны, стоящий как дымка на улицах.Как выясняется, вся полнота картины до сих пор остается неизвестной. Разные исследования, работы проводятся, но то и дело оказывается, что что-то не до конца довели. Хотя в последние два года на это выделяли десятки миллионов рублей из бюджета.Возьмем для примера амбициозный проект по производству в г. Улан-Удэ бездымного угля. Речь идет о том, чтобы обычный уголь проходил специальную обработку, уменьшающую содержание в нем вредных веществ. Когда жители города начнут топить печки в своих домах бездымным углем, выбросы станут гораздо безопаснее.Предварительно городские власти даже выбрали две котельные на территории города, которые хотят приспособить под производство бездымного угля (в том числе так называемую котельную авиационного завода). Но здесь очень важна экономическая сторона – какова будет себестоимость производства бездымного топлива?Улан-удэнские власти в лице комитета городского хозяйства провели работу по подготовке предварительного технико-экономического обоснования создания на территории столичного муниципалитета «бездымного» производства. На это использована субсидия из республиканского бюджета.По результатам работ определено, что для производства бездымного топлива наиболее подходит котельная «Юго-западная» при использовании в качестве сырья угля из Тугнуйского месторождения.Сделанный расчет себестоимости производства бездымного топлива показал его конкурентоспособность по сравнению с традиционными видами топлива при лучших экологических и теплотехнических характеристиках. Казалось бы, все хорошо, но проведенная проверка выявила примечательные странности.Палата заявила, что расчеты требуют доработки и уточнений, без которых исчисленная себестоимость производства бездымного топлива не может быть признана обоснованной.То, что себестоимость продукции в рамках стратегического для города коммунально-экологического проекта подвергнута сомнению официальным органом Бурятии, вызывает большое беспокойство. Ведь когда речь идет о важных проектах, ожидаешь максимально тщательного отношения к их подготовке к запуску.Не менее странная ситуация отмечена аудиторами при подготовке улан-удэнским комитетом городского хозяйства разработки мероприятий по снижению негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников г. Улан-Удэ.Как положено, осуществлена закупка услуг, подрядчик представил результаты своей работы. Но проверка вдруг выявила, что база данных о стационарных источниках загрязнения г. Улан-Удэ… неполная. Включает всего 27,5% объектов негативного воздействия, числящихся в профильном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (ОНВОС). Не включен даже ряд крупных котельных.Поразило еще одно. Подрядчиком по результатам проведенных инструментальных замеров выбросов были рассчитаны суммарные выбросы от частного сектора Улан-Удэнской агломерации. Их объем оказался 63,75 тыс. тонн в год. Аудитор очень сильно засомневался в адекватности данной цифры.Он отметил, «выявлено, что данное количество выбросов рассчитано неверно, по примененной формуле расчетные выбросы составят в 26 раз больше, что физически невозможно».Таким образом, что происходит в области борьбы с загрязнением воздуха в столице республики, остается темой с «туманными» сторонами. Как смог над зимним Улан-Удэ…Дошло до того, что исполнитель контракта не привел собственные разработки мероприятий по снижению негативного воздействия загрязнений в атмосферный воздух, основывающиеся на результатах проведенных им работ с конкретными расчетами экологического эффекта от мероприятия, которые потом можно было бы использовать в работе.Бюджетные деньги также направлены на закупку услуг по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха в г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск, а также поселках Селенгинск и Каменск.Но база данных, по которой шла работа, оказалась «сформирована не полностью и учитывает 45% объектов, числящихся в реестре ОНВОС. Также выявлено, что не учтенными в базе данных и не внесенными в нее остались некоторые территории частного сектора г. Улан-Удэ».Техническое задание к контракту составлено некачественно. Так, были нарушены даже Правила проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха, включая их актуализацию. В техническое задание к контракту не включили пункт о проведении анализа риска для здоровья человека (в том числе расчет, оценку такого риска и разработку мероприятий по управлению риском для здоровья с учетом планируемых мероприятий).Это стало очередным недостатком проведенной работы. Ценность такой работы вызывает вопросы, но ее приняли, за нее заплатили деньги. Конкретно для г. Улан-Удэ неполная база данных для сводных расчетов явилась причиной, по которой последние на сегодняшний день не утверждены.Аудитор, проанализировав положение, указал, что это «не позволяет выполнять одну из основных функций сводных расчетов – выдачу справок о фоновой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе для потенциальных объектов негативного воздействия г. Улан-Удэ».Комитету городского хозяйства мэрии г. Улан-Удэ направлено представление, в котором внимание ведомства привлекли к проблеме необходимости исправления подрядчиками, исполнителями недостатков, обнаруженных Счетной палатой Бурятии. Это можно сделать в рамках гарантийных обязательств.Также перед муниципалами поставлен вопрос о привлечении оплошавших должностных лиц к ответственности.Свое представление получило и министерство природных ресурсов республики. В нем тоже говорится о привлечении виновных чиновников к ответственности, необходимости дополнить данные необходимой информацией по частному жилому сектору, проведении дополнительных инструментальных обследований на предмет выбросов в воздух и т. д.О невеселых результатах проверки поставлен в известность глава Бурятии Алексей Цыденов, а также парламент республики. В правоохранительные органы материалы решили не передавать.Как отметили «Номер один» в комитете городского хозяйства мэрии г. Улан-Удэ, представление Счетной палаты рассмотрено и подрядчики в рамках гарантийного срока начали работу над выявленными недостатками.Так, по поводу некорректного определения себестоимости производства бездымного угля чиновники сказали, что ошибки являются незначительными. Наше издание заверили, что их устранение не окажет серьезного влияния на величину данной себестоимости. И после внесения корректив бездымное топливо по-прежнему будет оставаться конкурентоспособным по отношению к традиционному топливу, используемому жителями частного сектора города.Также в мэрии пообещали, что при работе по снижению влияния выбросов от стационарных источников загрязнения данные, имеющиеся в соответствующем госреестре, будут использовать полностью, а не частично, как выявила Счетная палата.Снижение загрязненности воздуха, мешающей нормально жить, бьющей по здоровью граждан, идет не так быстро, как хотелось бы. В г. Улан-Удэ даже есть такие жители, кому раньше нравилась зима, но они стали ее меньше любить именно из-за осенне-зимнего сезона смога.Ведь на морозной улице, глядя на черно-звездное небо, хочется вдохнуть полной грудью нормального воздуха, а не этот пресловутый дым Отечества. На самом деле он абсолютно не сладок и совсем не приятен, что бы там ни писал классик.Петр Санжиев, «Номер один»