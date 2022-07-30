Общество 30.07.2022 в 08:00

В Бурятии отдыхающих в палатках обложили курортным сбором

Бизнесмены выбирают наиболее посещаемые туристами места
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии отдыхающих в палатках обложили курортным сбором
"Номер один"
Пляжей на Байкале много, но все чаще за подход к воде от любителей «дикого отдыха»  частные организации требуют существенной оплаты. Причем бизнесмены выбирают наиболее посещаемые туристами места, чтобы огородить  там территорию и пускать уже за деньги. Однако, как выяснилось, не всегда сборщики податей заморачиваются даже простыми формальностями. Насколько законны попытки преграждать путь к Байкалу, разбирался «Номер один».

На прошлой неделе среди отдыхающих в местности Энхалук возник конфликт туристов со сборщиками оплаты за отдых.

«Мы ехали по берегу с целью подыскать место для стоянки двух машин и палаток, - рассказывает Александр, житель Иркутска. - На выезде из Энхалука  увидели шлагбаум, перегораживающий въезд к берегу Байкала. Там оказался заказник «Энхалукский»,  за въезд нам предложили заплатить по 400 рублей за машину в сутки. Мы отказались и нашли рядом неплохой пляж, не перегороженный шлагбаумами. Причем поинтересовались у других туристов, платный ли здесь отдых. Нам сказали, что раз нет указателей, то можно располагаться свободно»


Далее, когда они  расположились на выбранном месте, к ним подошли какие-то люди и предложили заплатить по 400 рублей за машину. А когда туристы начали задавать вопросы, речь зашла  уже о плате за палатку - за одну ночь просили по 400 рублей.

Как выяснилось, сбором денег на параллельном участке занимается ИП Дамбаева. Туристы отказались платить, и сборщики вызвали директора фирмы Марину Дамбаеву. Последняя сообщила, что с администрацией местного муниципального поселения еще два года назад у нее  заключен договор аренды земельного участка: пляжа и прилегающей к дороге территории. И она имеет право взимать плату с отдыхающих. Однако туристы заявили, что территория не огорожена шлагбаумом и забором и нет вообще никаких указателей или знаков, что это частная территория. Там даже не установлен мусорный бак, тогда о каком «благоустройстве» можно говорить?

Кроме того, предприниматель не стала выдавать кассовый чек - а именно такое условие поставили туристы. В ответ Дамбаева вызвала полицию. Однако последние, судя по всему, заняли позицию нейтралитета. Причем предпринимательница заявила, что кассовый чек не выдаст, потому что... онлайн-касса якобы сломалась.

«Когда подготовитесь к приему денег от населения, тогда и требуйте, - говорят туристы. И тут же высказали сомнение в том, что онлайн-касса вообще существует в реальности»


Дело в том, что покупка онлайн-кассы и обслуживание обходятся дорого. Также с каждого туриста 18% от суммы чека автоматически идут на налоги (НДС). Куда проще выписать некий товарный чек, не являющийся документом для той же налоговой. А проводить или нет оплату наличными — решает сам бизнесмен.

«Предприниматели, получающие деньги от населения, обязаны установить онлайн-кассу, исключение делается либо в случае оплаты по безналичному счету ООО или ИП и при оплате услуг или товаров в труднодоступных регионах, в этом случае обязательно  требуется выдача за внесенную сумму бланка строгой отчетности, - сообщил пресс-секретарь УФНС по РБ Чингиз Цыбиков. - Речь идет о номерной квитанции и корешке, зарегистрированных в специальном журнале, доступном для проверки налоговой инспекцией»


Однако к «труднодоступному району» Энхалук не относится.

Тем не менее в итоге туристам выдали лишь товарный чек, не являющийся бланком строгой отчетности. После четырехчасовых разбирательств все стороны устали от противостояния и Дамбаева согласилась снизить цену за трехсуточное размещение палаток на пляже с 2 400 рублей до 1 800 рублей. То есть торговаться по стоимости курортного сбора, оказывается, можно.

Между тем вопросы остались. Многие туристы выбирают бюджетный отдых в палатках (а бизнес этим активно пользуется). Однако отдыхающие, в принципе, согласны с тем, что плата за пляж должна идти на обустройство территории и вывоз мусора. А сама территория платного пребывания должна быть огорожена. И, конечно, деньги с курортного сбора необходимо направлять на оговоренные в договоре аренды цели благоустройства, а не по разного рода непрозрачным для туристов схемам.

Дмитрий Родионов, «Номер один»
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туризм

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