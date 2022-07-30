В Бурятии отдыхающих в палатках обложили курортным сбором

«Мы ехали по берегу с целью подыскать место для стоянки двух машин и палаток, - рассказывает Александр, житель Иркутска. - На выезде из Энхалука увидели шлагбаум, перегораживающий въезд к берегу Байкала. Там оказался заказник «Энхалукский», за въезд нам предложили заплатить по 400 рублей за машину в сутки. Мы отказались и нашли рядом неплохой пляж, не перегороженный шлагбаумами. Причем поинтересовались у других туристов, платный ли здесь отдых. Нам сказали, что раз нет указателей, то можно располагаться свободно»

«Когда подготовитесь к приему денег от населения, тогда и требуйте, - говорят туристы. И тут же высказали сомнение в том, что онлайн-касса вообще существует в реальности»

«Предприниматели, получающие деньги от населения, обязаны установить онлайн-кассу, исключение делается либо в случае оплаты по безналичному счету ООО или ИП и при оплате услуг или товаров в труднодоступных регионах, в этом случае обязательно требуется выдача за внесенную сумму бланка строгой отчетности, - сообщил пресс-секретарь УФНС по РБ Чингиз Цыбиков. - Речь идет о номерной квитанции и корешке, зарегистрированных в специальном журнале, доступном для проверки налоговой инспекцией»

Пляжей на Байкале много, но все чаще за подход к воде от любителей «дикого отдыха» частные организации требуют существенной оплаты. Причем бизнесмены выбирают наиболее посещаемые туристами места, чтобы огородить там территорию и пускать уже за деньги. Однако, как выяснилось, не всегда сборщики податей заморачиваются даже простыми формальностями. Насколько законны попытки преграждать путь к Байкалу, разбирался «Номер один».На прошлой неделе среди отдыхающих в местности Энхалук возник конфликт туристов со сборщиками оплаты за отдых.Далее, когда они расположились на выбранном месте, к ним подошли какие-то люди и предложили заплатить по 400 рублей за машину. А когда туристы начали задавать вопросы, речь зашла уже о плате за палатку - за одну ночь просили по 400 рублей.Как выяснилось, сбором денег на параллельном участке занимается ИП Дамбаева. Туристы отказались платить, и сборщики вызвали директора фирмы Марину Дамбаеву. Последняя сообщила, что с администрацией местного муниципального поселения еще два года назад у нее заключен договор аренды земельного участка: пляжа и прилегающей к дороге территории. И она имеет право взимать плату с отдыхающих. Однако туристы заявили, что территория не огорожена шлагбаумом и забором и нет вообще никаких указателей или знаков, что это частная территория. Там даже не установлен мусорный бак, тогда о каком «благоустройстве» можно говорить?Кроме того, предприниматель не стала выдавать кассовый чек - а именно такое условие поставили туристы. В ответ Дамбаева вызвала полицию. Однако последние, судя по всему, заняли позицию нейтралитета. Причем предпринимательница заявила, что кассовый чек не выдаст, потому что... онлайн-касса якобы сломалась.Дело в том, что покупка онлайн-кассы и обслуживание обходятся дорого. Также с каждого туриста 18% от суммы чека автоматически идут на налоги (НДС). Куда проще выписать некий товарный чек, не являющийся документом для той же налоговой. А проводить или нет оплату наличными — решает сам бизнесмен.Однако к «труднодоступному району» Энхалук не относится.Тем не менее в итоге туристам выдали лишь товарный чек, не являющийся бланком строгой отчетности. После четырехчасовых разбирательств все стороны устали от противостояния и Дамбаева согласилась снизить цену за трехсуточное размещение палаток на пляже с 2 400 рублей до 1 800 рублей. То есть торговаться по стоимости курортного сбора, оказывается, можно.Между тем вопросы остались. Многие туристы выбирают бюджетный отдых в палатках (а бизнес этим активно пользуется). Однако отдыхающие, в принципе, согласны с тем, что плата за пляж должна идти на обустройство территории и вывоз мусора. А сама территория платного пребывания должна быть огорожена. И, конечно, деньги с курортного сбора необходимо направлять на оговоренные в договоре аренды цели благоустройства, а не по разного рода непрозрачным для туристов схемам.Дмитрий Родионов, «Номер один»