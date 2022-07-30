Азиатские курорты поразили туристов из Бурятии дешевизной

«Из Улан-Батора на прямом рейсе до столицы Вьетнама мы долетели до их столицы Ханой, а далее на стыковочном рейсе - до Нячанга, - рассказывает улан-удэнский турист Михаил. - В стране отменили большинство противоковидных ограничений: не требуется ПЦР, прививки, а маски почти никто не носит. Российских туристов там мало, берег полупустой. Первая линия баров и ресторанов еще работает, вторая закрыта. В море мало кто купается, хотя стоит отличная погода и нет волн, как это обычно случается там зимой»

«Цены в кафе смешные: в среднем 250 рублей с полным набором мясных и рыбных блюд. Это почти в два раза дешевле, чем до пандемии, - рассказывает Михаил. - Из-за высокого курса рубля мы чувствовали там себя миллионерами. Правда рубли не принимали, только доллары»

«Юго-Восточная Азия нам географически ближе и безопаснее, чем отдых на юге России, куда теперь стало добираться дольше, чем раньше, - отмечает эксперт в области туризма Андрей Измайлов. - Все-таки большая часть наших туристов из-за холодного климата традиционно тяготеют к пляжному туризму, и если тот же Вьетнам, по примеру Турции, запустит новые маршруты в Россию, например в сибирские города, то объемы выездного туризма могут значительно возрасти».

В условиях закрытия большинства аэропортов Краснодарского края и Крыма, находящихся неподалеку от территории, где проводится с 24 февраля спецоперация, бурятские туристы переориентировались на Таиланд и Вьетнам. Отмена коронавирусных ограничений и запуск рейсов в Улан-Батор, откуда можно легко долететь до курортов Юго-Восточной Азии, вызвали рост спроса на этом направлении, ранее закрытом из-за пандемии.Бурятские туристы, похоже, наконец-то начинают использовать выгоду географического положения аэропорта Улан-Удэ. В условиях закрытия воздушных границ со многими странами оказавшегося в более удачном положении в связи с близостью с относительно дружественной Монголией. Ведь в России теперь нет ни одного аэропорта, откуда за 50 минут можно добраться до другой страны, к тому же безвизовой, и далее отправиться, что называется, по всему миру: во Франкфурт-на-Майне, в Токио, Стамбул и Ханой (Вьетнам). А до Улан-Батора из Улан-Удэ легко добраться на самолете (рейсы летают четыре раза в неделю), автобусе и машине. Далее можно лететь хоть в Австралию или Калифорнию со стыковкой в Токио или Сеуле.Однако большинство бурятских туристов выбирают более близкие направления - Таиланд и Вьетнам.Турист рассказал, что туристическая отрасль Вьетнама понесла тяжелые потери и цены на все упали просто до неприличия. Свою роль здесь сыграло и укрепление рубля к доллару - напомним, официальный курс российской валюты вырос с марта со 115 рублей до 55 рублей за американскую единицу.По его словам, поездка на двоих вместе с перелетами и двухнедельным проживанием в четырехзвездочной гостинице, включая завтраки, обошлась им в 200 тыс. рублей. Что как минимум на 30% дешевле, чем в Турции, и в полтора раза экономнее, чем в аналогичных отелях Сочи. Да и добраться на курорты Краснодарского края все сложнее, по сравнению со странами ЮВА.Можно добавить, что в связи со спецоперацией самолеты, следующие из Москвы в Сочи, вначале летят на восток до Казахстана, а затем огибают опасную зону, делая большой крюк до Сочи и Антальи. В связи с этим время в пути до Сочи и Антальи увеличилось примерно на два часа. В итоге, чтобы отдохнуть в Сочи, жителю Бурятии, учитывая полет до Москвы, придется провести более десяти часов в воздухе. А чтобы добраться до популярного курорта Нячанг во Вьетнаме, потребуется около 6,5 часа. Столь большая разница весьма существенна для планирования отдыха, полагают эксперты.Можно добавить, что, по данным Ассоциации российских банков, Вьетнам входит в число 11 стран мира, где принимают российские карты «Мир».Ведь большинство бурятских туристов привыкли приобретать пакетные туры, а самостоятельно бронировать авиабилеты, отели и страховки рискуют не многие.Добавим, что в монгольских СМИ прошла информация о том, что в скором времени могут открыться прямые регулярные рейсы из Улан-Батора в Бангкок и тогда время полета сократится до пяти часов.По словам гендиректора аэропорта «Байкал» Дмитрия Гармаева, «близкое соседство нового монгольского аэропорта «Чингисхан» еще не оценено нашими туристами, многие просто не знают об удобных стыковках этого аэропорта, из которого можно добраться до самых дальних точек земного шара».Дмитрий Родионов, «Номер один»