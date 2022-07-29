Москва для путешествий: столицу стали чаще посещать туристы с детьми

Как сообщили в пресс-службе компании, оператор исследовал туристический поток в других популярных направлениях для путешествий и отметил, что в первом полугодии 2022 года в Санкт-Петербурге число туристов с детьми также выросло – на 10%. Обратная ситуация наблюдается в Краснодарском крае и Калининградской области: в этих регионах количество туристов с детьми снизилось на 8% и 9% соответственно.





Tele2, российский оператор мобильной связи, на основе технологий big data проанализировал туристическую активность в столице и зафиксировал, что турпоток в первом полугодии 2022 года вырос на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, Москву стали чаще выбирать для поездок туристы с детьми: их число в столице увеличилось на 4%.На основе исследования Tele2 составила топ-5 регионов, откуда чаще всего приезжали туристы в Москву. На первом месте оказалась культурная столица – Санкт-Петербург. Немного меньше число путешественников с юга – Краснодарский край занимает второе место в рейтинге. Далее следуют республика Татарстан и Самарская область. Замыкает пятерку лидеров Саратовская область.По данным big data за первое полугодие 2022 года, средний возраст туристов в столице – 25-34 года. Количество клиентов Tele2, приезжающих в столицу из других регионов, выросло на 39% год к году. При этом они находятся в городе в среднем 6 дней. Также интересно, что женщины проводили в Москве почти в 2 раза больше дней, чем мужчины.Фото: предоставлено Tele2