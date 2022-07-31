В Бурятии разгорелся угольный «скандал»

«Деградация земель, порча и уничтожение плодородного слоя почвы привели к невозможности использования земель в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием» - заключил эксперт.

«При этом доказательства того, что возложение (судом. - Прим. ред.) данных обязанностей на ответчика необходимо в дополнение к тем, которые уже предусмотрены выданным предписанием Россельхознадзора, не представлены» - подытожила судья.

«Предписание выдано в рамках административного регламента. В настоящем же случае истец осуществляет реализацию права на судебную защиту, - сказала вторая инстанция. - Таким образом, суд (районный. - Прим. ред. ) своим выводом поставил под угрозу конституционное право истца на судебную защиту»

Использование природных ресурсов Бурятии вылилось в очередной крупный скандал. Россельхознадзор по Иркутской области и Республике Бурятия предъявил претензии к ООО «Байкальская угольная компания» почти на 190 млн рублей. Контрольное ведомство считает данную сумму ущербом, который компания должна перечислить в бюджет Кижингинского района.Позиция ведомства состоит в том, что ООО «Байкальская угольная компания» провело снятие и перемещение плодородного слоя почвы на землях сельскохозяйственного значения (обустраивали карьер), в результате произошла порча и уничтожение плодородного слоя, вызвавшие процессы деградации земельного участка.Как известно, в Бурятии почвы слабые, малопродуктивные. Для того чтобы их скромный потенциал оказался подорван, зачастую не требуется экстраординарных действий. А тут целый карьер.Деятельность компании на карьере стала предметом сразу двух процессов - в территориальном суде и в Арбитражном суде Бурятии. Процессы оказались взаимозависимы. Поэтому многомиллионный арбитражный процесс был приостановлен до тех пор, пока не вступит в силу решение «обычного» суда. Как раз в августе арбитражный процесс «размораживается».Как же так получилось, что угольная компания нанесла заметный ущерб сельхозземлям на площади 600 тыс. квадратных метров?Кижингинский угольный «скандал» рассматривался в Хоринском райсуде. Истцом являлась администрация Кижингинского района. Ответчиком - данная угольная компания. Свою деятельность на сельхозземлях «Байкальская угольная компания» вела на основании 25-летнего договора аренды участка. Земля предоставлена постановлением муниципальных властей. А договор угольщики подписали с Верхнекижингинским сомоном в 2015 году и зарегистрировали в Росреестре.Место, где велись незаконные работы, является участком Манай-Ажильского месторождения бурого угля.Неужели сельские чиновники полагали, что фирма с названием «Байкальская угольная компания» на таком участке станет 25 лет пасти коров или растить хлеб, огурцы да использовать общераспространенные ископаемые?Но вернемся к нашей истории. Итак, договор подписан. Шли годы. И вот, как отметил истец, обнаружено, что бизнесменами «разрабатывается карьер, осуществляются работы по геологоразведке и добыче угля, а также расположен отвал вскрышных пород и плодородного слоя почвы. Согласно общедоступным сведениям ЕГРН, земельный участок до настоящего времени относится к категории «земли сельскохозяйственного назначения» и имеет вид разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства». В нарушение требований закона ответчик осуществляет деятельность, причиняющую ущерб почве как объекту охраны окружающей среды».Район попросил суд обязать компанию в течение семи месяцев с момента вступления решения суда в законную силу разработать проект рекультивации нарушенных земель и осуществить ее в сроки, предусмотренные проектом.Руководитель компании г-н Коноваленко заверил, что работы на участке уже не ведутся, а раньше «велись геологическое изучение участка, по итогам чего подготовлен отчет и направлен на экспертизу».О том, что угольные бизнесмены имели свои планы на сельхозземлю, говорит то, что в 2020 году компания обратилась в минимущества Бурятии с просьбой изменить категорию участка с «сельхозназначения» на «земли промышленности». Министерство дало отказ, так как надо было представить заключение государственной экологической экспертизы проекта рекультивации земель.Иск бизнесмены полностью признали. Идти против представленных аргументов было невозможно. Однако сам факт подачи в 2022 году Кижингинским районом этого иска вызвал неоднозначную реакцию. Так, Россельхознадзор выступил категорически против его удовлетворения. Ибо, как заявила представитель контрольного ведомства, в июле 2021 года в адрес угольной компании выписано предписание о необходимости устранить рассматриваемое нарушение земельного законодательства. Юрист подчеркнула, что предписание является обязательным для исполнения и компания-ответчик обязана провести работы по рекультивации.Россельхознадзор тогда при внеплановой проверке зафиксировал наличие карьера для добычи полезных ископаемых площадью около 141791 квадратного метра. Глубина его - около 50 метров, ширина - около 170 метров, а длина - около 120 метров.Там же был отвал, где поверхность почвы перекрыли иными породами. Его площадь составила около 50000 квадратных метров. Высота - около 10 метров, длина около 120 метров, а ширина - 40 метров. По периметру участка существовал вал высотой в полтора метра и шириной в два метра.Такое нецелевое использование сельхозземель ударило по ним. В экспертном заключении отмечен ряд негативных моментов. Например, произошла порча и уничтожение плодородного слоя почвы, выражающиеся в полном разрушении почвенного покрова в результате умышленных действий. Произошло перемешивание плодородного слоя почвы с нижележащими неплодородными горизонтами.Россельхознадзор направил угольщикам претензию о возмещении вреда, причиненного почве как объекту окружающей среды в размере 189 890 960 рублей. Работа с целью заставить ООО устранить последствия незаконных действий, подготовить план рекультивации, провести ее и отчитаться, идет и контролируется. И, казалось бы, зачем в эту историю дополнительно «вклиниваться» Кижингинской райадминистрации со своим иском?Бросается в глаза следующее. Хоринский райсуд в своем решении отметил, что угольной компанией длительное время «не выполняются требования выданного государственным органом предписания о возложении обязанности подготовить проект рекультивации нарушенных земель». Не осталось без внимания то, что компания даже подавала в Россельхознадзор ходатайство о приостановлении действия предписания.Районный судья пришла к выводу, что если принять решение об удовлетворении иска администрации Кижингинского района и оно вступит в силу, то это увеличит (!) срок ликвидации нарушения на еще более длительное время, чем сейчас. Указала судья и другие последствия.Администрация Кижингинского района проиграла, но обжаловала решение в Верховном суде республики. Она пожаловалась, что «суд формально указал, что признание иска противоречит закону и нарушает права и законные интересы других лиц». Апелляционная инстанция отменила районный вердикт.Так, мысль, что признание компанией иска райадминистрации нарушает действующее законодательство РФ, так как фактически будет изменено предписание Россельхознадзора, назвали основанным на неверном понимании норм права. Рассматривая угольный «скандал», Верховный суд Бурятии даже ссылался на Конституцию.Хоринское решение отменили и приняли новое - иск Кижингинской райадминистрации удовлетворить.По итогам этой печальной и возмутительной истории с карьером глубиной 50 метров и отвалом высотой с многоэтажный дом, которые «сырьевые» бизнесмены эксплуатировали на сельхозземлях, возникает резонный вопрос. Почему бы муниципальным властям не расторгнуть договор аренды с «ООО «Байкальская угольная компания»? Что мешает?Ведь в жизни всякое бывает, и муниципалам надо быть готовыми к любому повороту сюжета. Неужели в договоре нет пунктов, разрешающих местным властям расторгнуть его в одностороннем порядке в том случае, если компания, арендовавшая кусок их родной кижингинской тоонто нютаг, в погоне за сырьевыми ресурсами вдруг «потеряет берега»? Хотелось бы получить от кижингинской стороны ответ на вопрос.Что касается многомиллионного арбитражного процесса по «угольному скандалу», то «Номер один» будет за ним следить.Петр Санжиев, «Номер один»