В Бурятии значительно выросла кредитная активность населения

«Категория потребителей товарных займов чаще всего не имеет кредитных карт и склонна к импульсивным покупкам, поэтому эта услуга особенно востребована, - рассказывает продавец одного из улан-удэнских ТРЦ. – Например, по моим ощущениям, почти половина покупателей смартфонов, особенно последних моделей, воспользовавшихся POS-кредитом при покупке телефона и аксессуаров, принимали решение спонтанно, просто подержав в руках и убедившись в их большей функциональности»

Весенний спад продаж постепенно преодолевается, жители республики пошли по магазинам и стали набирать товарные кредиты для приобретения телефонов и бытовой техники.Этому способствует резкое снижение цен на импортные товары в связи с удешевлением импорта из-за падения курса доллара и высокой активности торговых точек, заинтересованных вместе с банками в продаже товара, в том числе и залежалого.В Бурятии впервые с зимы этого года выросло число так называемых POS-кредитов-ссуд, выдаваемых непосредственно в точках продаж чаще всего по одному паспорту и с поверхностной проверкой платежеспособности заемщика. Следуя маркетинговым стратегиям сетей и банков - бери сегодня, плати потом. Магазин предоставляет банку скидку на товар, а последний не берет проценты с заемщика при выдаче товара в рассрочку. Однако и магазин не остается внакладе – он обычно завышает цену продажи и резко увеличивает свой оборот. А для покупателя выгода сомнительна - в условиях спонтанных покупок резко увеличивается закредитованность.По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), если в мае 2022 года жители Бурятии взяли кредитов на 108,7 млн рублей, то уже в июне - на 116,5 млн рублей. Увеличилось и число выдач, а вот средний чек товарного займа в республике вырос ненамного - с 44,5 тысячи до 45,8 тыс. рублей.Правда эти данные еще отстают от прошлогодних показателей в июне 2021 года, когда, напомним, в республике бушевал ковид. Тогда население взяло товаров в точках продаж на 158 млн рублей, а средний чек составил 47 тыс. рублей. Как отмечают в ОКБ, данные о кредитной активности граждан Бурятии в июне 2022 года просчитаны на основании информации от кредиторов, передаваемой в бюро.А вот по данным исследования МТС-банка, о котором сообщило «РИА Новости», наибольшей популярностью среди покупателей пользуется покупка в кредит в точках продаж смартфонов. На них приходится 27,1% всех займов. Средняя сумма кредита составляет 36,5 тыс. рублей, выяснили специалисты.При этом, согласно исследованию, вторая по популярности цель, с которой бралась такая ссуда, это покупка бытовой техники. На нее весной оформлено 19,9% от общего количества POS-кредитов. Чаще всего так покупали аудио- и видеотехнику, микроволновые печи и стиральные машины, а средний чек в этой категории составил 27,7 тыс. рублей.Следующими по популярности идут аксессуары: гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и т. д., на них оформлено 16,8% кредитов со средней стоимостью покупки 14,1 тыс. рублей. Далее расположилась компьютерная техника – 5,5% и мебель – 4,7% со средними чеками 31,6 тыс. рублей и 68,2 тыс. рублей соответственно, выяснили аналитики.Судя по всему, за полтора десятка лет активного внедрения в Бурятии товарных кредитов их содержание претерпело значительные изменения. Если раньше чаще в кредит брали норковые шубы или холодильники, то теперь это новомодные гаджеты.Добавим, что займы в точках продаж отличаются коротким сроком рассмотрения заявок. И на первый взгляд они более выгодны для потребителей по сравнению с обычными кредитными потребительскими картами. У последних беспроцентный период составляет около полутора месяцев, а при товарном кредите - до года. Но, во-первых, при покупке по кредитной карте получаешь кешбэк 1 - 2%, порой и больше, на сумму покупки, а во-вторых, товарные кредиты в виде рассрочки часто идут вместе со страховкой, заметно увеличивающей цену товара. Кроме того, зачастую товарный кредит люди оформляют спонтанно, не задумываясь о каких-то расчетах.Именно поэтому рост кредитования в этой сфере вызывает некоторую озабоченность у экспертов, поскольку спонтанные покупки у части населения увеличивают общую закредитованность, что отражается на финансовом состоянии людей, и без того испытывающих сложности в связи с экономическими трудностями в стране.Дмитрий Родионов, «Номер один»