На выплаты пострадавшим от града жителям Закаменска направят почти 1,5 млн рублей

Жители Закаменска, пострадавшие от града 19 июля, получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, в настоящий момент выплаты на общую сумму 1, 44 млн рублей для 144 человек утверждены республиканской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.- Из-за разрушительного града диаметром до двух сантиметров пострадало имущество граждан, крыши домов, автомобили, огороды и так далее. Администрация района подает данные о пострадавших ежедневно, по мере подготовки документов закаменцам будет оказана единовременная материальную помощь, - отметил на комиссии по ЧС зампред правительства Петр Мордовской.С 20 июля в ежедневном режиме в Закаменском районе работает 15 мобильных групп, которые обследуют все дома на предмет повреждений.Напомним, 25 июля глава Бурятии на планерном совещании поручил Республиканскому агентству ГО и ЧС, администрации района, минстрою РБ и другим ответственным структурам ускориться с подачей материалов.Комиссия по поддержке пострадавшим от ЧС в Закаменском районе проходит в правительстве Бурятии ежедневно.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС