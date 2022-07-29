В Улан-Удэ подрядчика обязали до 15 августа завершить благоустройство двора в центре Улан-Удэ

«Мы рассмотрели несколько вариантов. Сейчас мы получили информацию о том, что со стороны проезда, куда уходит вода, труба заглублена всего на 20 см. То есть, если мы заасфальтируем по имеющемуся уровню, есть вероятность что повредим трубу. Самый оптимальный вариант – поднять основание» - рассказал на выездном совещании главный инженер ООО «Инвестстрой» Артем Савчиков.

«Поднимайте основание, делайте отвод воды, обустраивайте бетонную лестницу, обеспечив при этом доступ ко всем инженерным сетям. Если будет вода скапливаться, мы не примем работы! И сделать это нужно оперативно, сколько можно людям по руинам ходить. 15 августа не сдадите этот двор, мы найдем другого подрядчика» - сказал заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Ремонт двора по пр. Победы 12, 13, – Димитрова, 1, начался еще в мае. Но из-за технических сложностей в обустройстве лестницы и отвода воды ремонт был приостановлен, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.Специалистами МУ «Улан-Удэстройзаказчик», Комитета городского хозяйства совместно с управляющей организации ООО «Жилищный участок-1» было принято решение поднять уровень асфальта.В верхней части площадки подрядная организация подготовила основание и в ближайшее время приступит к асфальтированию. Затем перейдут к благоустройству нижней площадки.Напомним, к началу октября по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» должны обустроить 53 дворовых территории. На сегодня работы выполнены на 29 объектах, шесть приняты, по остальным объектам подрядчик устраняет недочеты. Ход работ и приемка дворов идет под личным контролем председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева.