В Бурятии выявили почти 3 тысячи нарушений правил пожарной безопасности в лесах

«Коллеги, будьте начеку. Дожди прошли, прогноз сейчас мы прослушали, ожидается потепление, высокий класс пожарной опасности. Важно предотвратить возникновение пожаров» - отметил во время заседания оперативного штаба по тушению лесных пожаров зампред правительства Пётр Мордовской.

В Бурятии особое внимание уделяется профилактическим мерам по борьбе с лесными пожарами. Так, с начала пожароопасного сезона выявлено более 2800 нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено 1428 административных дел, сумма наложенных штрафов превысила 3,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.Несмотря на стабильную обстановку, сотрудники лесной охраны совместно с МЧС и МВД ежедневно патрулируют леса и выявляют нарушения правил пожарной безопасности.Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает – за нарушения правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей.