В Сотниково самовольно возведенный гараж помешал строительству школы

«При завершении проектирования школы в Сотниково под пятно застройки попали 4 незаконно возведенных гаража. В прошлом году мы совместно с администрацией района предупредили жителей о необходимости демонтажа и переноса построек со стройплощадки. 3 гаража вывезли, но остался один гараж. С ним была договоренность что владелец его вывезет, но на текущую дату постройка стоит. Мы приняли решение снести этот гараж и увезти на свалку. Так как работы по благоустройству территории и строительству площадок начнутся на следующей неделе» - рассказал начальник Управления капитального строительства Правительства Бурятии Анатолий Урбанов.

В селе Сотниково демонтируют незаконно построенный гараж, мешающий строительству школы. На месте гаража по проекту построят 2 спортивные зоны - универсальную площадку для игры в волейбол и баскетбол, и игровую зону. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя Бурятии.Строительная готовность школы в селе Сотниково Иволгинского района 75%. Срок сдачи объекта 2022 год.Сейчас на объекте ведутся работы по устройству кровли, внутренних сетей электроснабжения, внутренних инженерных сетей, а также внутренней отделки здания.Стоимость строительства и оборудования 421 миллион рублей. Школа строится по национальному проекту «Образование».Напомним, новая школа в селе Сотниково сможет вместить в себя 250 учеников за одну смену. Она будет оснащена всем современным оборудованием. Здание располагается на территории уже действующей школы, и функционально является самостоятельным комплексом, не зависит от здания старой школы. Кроме учебных классов в школе предусмотрены спортивный и актовый залы, библиотека и столовая.