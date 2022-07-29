Общество 29.07.2022 в 14:51

80 домов на Шишковке в Улан-Удэ получат горячую воду уже 1 августа

Остальным придется ждать до сентября
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Текст: Константин Воронов
80 домов на Шишковке в Улан-Удэ получат горячую воду уже 1 августа
В Улан-Удэ продолжаются работы по реконструкции тепломагистрали №3 – подрядчик ведет демонтажные работы на участке по улице Пушкина – от ул. Юного Коммунара до Сенчихина. Как сообщили в мэрии города, строители провели на тепловой камере врезку в междомовые сети, что позволит подключить к горячей воде потребителей 80 многоквартирных домов к 1 августа. Речь идет об участке от улицы Хоца Намсараева до ул. Пушкина, 18.

В оставшихся 64 домах по улице Пушкина до улицы Сенчихина горячей воды не будет до 1 сентября. Социальные объекты подключены к водоснабжению от автономных источников.

Напомним, в рамках реконструкции будут заменены физически изношенные конструкции тепловых сетей и оборудования насосной станции с увеличением пропускной способности магистрали с 1100 т/час до 3300 т/час. Это позволит поддерживать необходимый гидравлический и температурный режим в сетях, повысить надежность и бесперебойное теплоснабжение жителей Железнодорожного района, подключенных от тепломагистрали №3.

Реконструкция тепломагистрали идет в рамках проекта «Развитие строительного жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия». Работы ведет подрядная организация «Проектно-строительная корпорация «Развитие».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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