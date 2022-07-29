«Водоканал» Улан-Удэ зазывает горожан на свою автомойку

С 1 июня в Улан-Удэ на базе городского «Водоканала» заработала собственная автомойка. Если раньше она была открыта только для спецтранспорта предприятия, то теперь станет доступна и для горожан, сообщили в мэрии города.- Например, мойка кузова легкового автомобиля варьируется от 500 до 700 рублей. Хочу сказать, что цены на оказание таких услуг средние по городу. У нас большая территория, и, что главное, наша автомойка очень удобна и для легковых автомобилей, и для больших грузовых машин. При этом автомойка такого уровня - для большого грузового спецтранспорта всего лишь пятая по счету на весь город, - рассказал начальник автотранспортного цеха МУП «Водоканал» Владимир Малинин.Как отметили в мэрии, поручение об организации автомойки было дано три месяца назад. За это время специалисты городского «Водоканала» провели все необходимые мероприятия по организации и строительству объекта и уложились в положенные сроки. По словам сотрудников предприятия, только за один год «Водоканал» тратил свыше 2 млн рублей на мойку спецтранспорта у частных организаций.Пока автомойка будет принимать горожан ежедневно с 8 утра до 17 вечера. В дальнейшем, после формирования загруженности, график работы автомойки будет скорректирован.Фото: МУП «Водоканал»