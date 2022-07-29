Улан-Удэ ждет массовое отключение электричества

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 9:00 до 17:00 - для замены опор).

С 9:00 до 17:00 - для замены опор).

С 9:00 до 17:00 - для технического обслуживания.

С 13:00 до 17:00 – для технического обслуживания.

С 9:00 до 17:00 – для замены ВН

С 9:00 до 17:00 – для замены ВН.

С 6:00 до 20:00 - для проверка ТТ)

С 9:00 до 17:00 - для замены опор).

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 13:00 до 17:00 - для технического обслуживания.

С 9:00 до 17:00 - для замены АВ-2Т.

С 9:00 до 17:00 – для замена вводов

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 13:00 до 17:00 - для технического обслуживания.

С 9:00 до 17:00 – для замена вводов.

С 9:00 до 13:00 - для технического обслуживания.

С 6:00 до 20:00 – для поверки ТТ.

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 9:00 до 17:00 – для подъема и сборки шлейфов КЛ-6кВ.

С 9:00 до 13:00 - для технического обслуживания.

С 13:00 до 17:00 – для технического обслуживания.

С 9:00 до 17:00 – для замена вводов.

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 9:00 до 17:00 - для замены опор.

С 9:00 до 13:00 – для технического обслуживания.

С 13:00 до 17:00 – для технического обслуживания.

С 9:00 до 17:00 – для замена вводов.

В Улан-Удэ запланированы плановые ремонтные работы для качественной и бесперебойной поставки электроэнергии в дома горожан. Публикуем адреса и даты отключений.- ул. Хилокская 1-19, ул. Витебская 2-16, ул. Каховская 1, ул. Ладожская 1-14, Ладожский пер. 2 - 10, ул. Северная 1- 9, ул. Барнаульская 1 - 15, ул. Дальневосточная 2-18, ул. Клары Цеткин 1-15, ООО «Форель», РСУ-2 ул. Красной звезды 9.-ул. Баргузинская 40 - 56, ул. Дорожная 67-70, пер. Баргузинский.- ул. Псковский пер. 16 - 64.-ул. Комарова 25 - 27, М. Расковой 4 - 14, пер. Невского 4 - 12, Кооператив гаражей № 61, Детсад №73, хол. камера, морг, центр соц. помощи, гл. корпус больницы, скважина 3.- ул. Бетховена 24-45, ул. Глинки 3-17, ул. Комарова 10-37, ул. Невского 1-59, ул. Чайковского 70-73, центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Малышок" по ул. Комарова 14, ул. Путиловская 18-20.- ИП Давыдовой, ТД "Абсолют", База ИП Цыбенов, ТП Харахинов, ИП Шагдарова (ТП-789, РУ-6кВ- Этнографический музей по п. Верхняя Березовка, 17Б, п. Верхняя Березовка 1Д,1Е,6Б, ул. Баянханская,5 - 7, Кафе Нютаг, ул. Музейная 1-279, СНТ Тимирязева, ул. Фортуны, Базы отдыха "Огонек" по п. Верхняя Березовка, 37а, Центр отдыха "Оранж Хаус" по п. Верхняя Березовка, 37, гостиничный комплекс " Серебрянный ручей", ул. Парк Отель, профилактории п. В. Березовка, Дачи писателей 2-36, скважина «МУП Водоканал», сотовые вышки «МТС», «Теле-2», «Мегафон».- Школа №58, ул. Гарнизонная 12 (Дом культуры), Котельная по ул. Батарейная, водоналивная будка, кладбище на стеклозаводе, ул. Ижевская, ул. Батарейная, Школьный пер., ул. Гарнизонная 1-60, ул. Нерченская 2-6, ул. Пантонная 1-10, ул. Железнодорожная 1-3, ул. Армейская 2-5, ул. Дарасунская 1-19, ул. Огневая 1-12, ул. Войсковая 25, ул. Интернациональная 10-43, ул. Ратная 2-11, ул. Березовская 1-2, ул. Сотниковская 1-23, ул. Тухачевского 1-14, ул. Черемховская 1-14, ул. Начинская 1-16.- ул. Хилокская 1-19, ул. Витебская 2-16, ул. Каховская 1, ул. 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