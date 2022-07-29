Общество 29.07.2022 в 20:00

Врачи Бурятии вступились за осужденного коллегу

Медики считают приговор по делу Захара Котенко слишком суровым

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Текст: Служба информации
Врачи Бурятии вступились за осужденного коллегу

Сегодня, 29 июля, в соцсетях появились заявления медицинской палаты Бурятии, а также Детской республиканской клинической больницы в защиту осужденного реаниматолога по п.п. «б, в» ч.2 ст. 238 УК РФ, то есть в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Напомним, 28 июля Советский районный суд пpигoвopил вpaчa-peaнимaтoлoгa к четырем гoдaм лишeния cвoбoды c oтбывaниeм наказания в иcпpaвитeльнoй кoлoнии oбщeгo peжимa. Kpoмe тoгo, eмy зaпpeтили зaнимaтьcя вpaчeбнoй дeятeльнocтью нa 2,5 гoдa.

- Есть предположение, что тяжесть наказания чрезмерна. Конечно, горе родителей неисчерпаемо, и мы сочувствуем им. Но врачебное сообщество обеспокоено тем, что молодые врачи будут просто сбегать из Бурятии, если такая судебная практика у нас все-таки укоренится. И так у нас огромный дефицит врачей, особенно такой дефицитной специальности, как анестезиолог-реаниматолог. Наша Медпалата поставила в известность о сегодняшнем судебном решении правовой отдел Национальной Медицинской палаты России. После совета с ведущими медиками Бурятии, Медицинская палата республики поможет восстановить справедливость в отношении медика. Мы поможем оспорить решение Советского райсуда в вышестоящих судебных инстанциях, вплоть до Верховного Суда РФ, - обещает правление Медицинской палаты.

Официальное сообщество ДРКБ в соцсетях также разметило похожий пост, в котором просит проявить милосердие к врачу.

- Во всем мире деятельность врача связана с огромным риском. Каждый из нас может ошибиться, мы знаем цену нашей ошибки, и несем за это ответственность. Врач-анестезиолог-реаниматолог с 12-летним стажем, спасший не одну жизнь за свою деятельность, отец троих малолетних детей, арестован и помещен в СИЗО как убийца! Считаем, что приговор крайне суров и не принесет пользы как системе здравоохранения так и обществу в целом. В этой ситуации мы поддерживаем позицию Медицинской палаты республики по дальнейшей защите врача и подаче апелляционной жалобы. Понимаем горечь утраты семьи Котенко, их боль, приносим свои соболезнования и просим проявить милосердие к врачу, - так выразили свою позицию 60 сотрудников больницы.

Отметим, сам врач ни разу не выразил родителям Захара слов соболезнования, а во время судебных заседаний всегда молчал – на все вопросы за него отвечал адвокат.


Фото: "Номер один"

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