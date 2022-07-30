Общество 30.07.2022 в 11:08

Турпоток в Бурятию вырос на 60%

С января по май республику посещают 179 тысяч человек
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Текст: Нина Павлова
Турпоток в Бурятию вырос на 60%
pixabay.com
Туристический поток в Бурятию вырос по сравнению с прошлым годом на 60%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Алдара Доржиева.

«Сегодня мы можем увидеть значительный прирост туристического потока. По сравнению с 2021 годом прирост турпоток за период с января по март уже составил 60%. Сейчас мы ожидаем такой же прирост за полугодие»

- приводятся слова Доржиева.

Количество туристов, разместившихся в гостиницах, отелях, гостевых дома на территории Бурятии в период с января по май, составляет 129 тыс. человек, общий турпоток - 179 тыс. человек.

Немаловажную роль в развитии туризма в республике оказывает программа чартерных поездок на озеро Байкал. 3 июля запущена очередная летняя программа "Привет, Байкал". По ней Бурятию планируют посетить около 1,5 тыс. туристов из разных регионов России.

В 2020 году республика стала пилотным регионом, где при поддержке Ростуризма и федерального туроператора "TUI Россия" стартовала чартерная программа на Байкал. При реализации проекта задействовано 20 гостиниц, два санатория, четыре туроператора.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики, главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также у любителей активного туризма популярны горы Восточного Саяна, Тункинская долина, заповедные места и труднодоступные уголки на севере республики. 
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