Ковид снова пошёл в рост?

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия 29 июля было зарегистрировано (+52) жителей Бурятии, показавших положительные тексты на COVID-19. А ведь еще несколько дней назад ежедневно регистрировалось лишь по 15-25 человек с положительными тестами.Пока радует что большинство граждан переносит новые, ослабевшие формы коронавируса довольно легко, учитывая отсутствие летальных исходов в последнее время. Поскольку новые штаммы COVID-19 очень редко вызывают тяжелое течение болезни.Между тем в Бурятию поступила очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцина распределена в поликлиники Улан-Удэ и районы республики, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РБ.Поступившая вакцина Гам-КОВИД-Вак в количестве 6500 комплектов распределяется по районным больницам и городским поликлиникам в соответствии с заявками. Планируется, что вся вакцина будет доставлена в поликлиники и ЦРБ республики в ближайшие дни.