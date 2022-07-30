Общество 30.07.2022 в 17:09

Ковид снова пошёл в рост?

В Бурятии удвоилось число положительных тестов на COVID-19
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Ковид снова пошёл в рост?
 По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия 29 июля было  зарегистрировано  (+52) жителей Бурятии, показавших положительные тексты на COVID-19. А ведь еще несколько дней назад ежедневно регистрировалось лишь по 15-25 человек с положительными тестами. 

Пока радует что большинство граждан переносит новые, ослабевшие  формы  коронавируса довольно легко, учитывая отсутствие летальных исходов в последнее время. Поскольку новые штаммы COVID-19 очень редко вызывают тяжелое течение болезни. 

Между тем в Бурятию поступила очередная партия вакцины против новой коронавирусной инфекции. Вакцина распределена в поликлиники Улан-Удэ и районы республики, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РБ.

Поступившая вакцина Гам-КОВИД-Вак в количестве 6500 комплектов распределяется по районным больницам и городским поликлиникам в соответствии с заявками. Планируется, что вся вакцина будет доставлена в поликлиники и ЦРБ республики в ближайшие дни.
Теги
коронавирус

Все новости

Ковид снова пошёл в рост?
30.07.2022 в 17:09
Азиатские курорты поразили туристов из Бурятии дешевизной
30.07.2022 в 12:00
Турпоток в Бурятию вырос на 60%
30.07.2022 в 11:08
В Бурятии эвакуируют двух туристов из труднодоступной местности
30.07.2022 в 10:56
В Бурятии отдыхающих в палатках обложили курортным сбором
30.07.2022 в 08:00
Власти Бурятии не могут полностью понять, насколько плох воздух в Улан-Удэ
30.07.2022 в 07:00
Врачи Бурятии вступились за осужденного коллегу
29.07.2022 в 20:00
Улан-Удэ ждет массовое отключение электричества
29.07.2022 в 17:07
МегаФон переводит HR-процессы на отечественное ПО
29.07.2022 в 16:33
«Ростелеком-Солар» и Фонд «Сколково» запускают первую всероссийскую программу скаутинга технологий кибербезопасности
29.07.2022 в 16:28
ЗУРХАЙ
с 27 июля по 2 августа

Читайте также
Азиатские курорты поразили туристов из Бурятии дешевизной
Любители заграничного отдыха переориентировались на Таиланд и Вьетнам
30.07.2022 в 12:00
Турпоток в Бурятию вырос на 60%
С января по май республику посещают 179 тысяч человек
30.07.2022 в 11:08
В Бурятии отдыхающих в палатках обложили курортным сбором
Бизнесмены выбирают наиболее посещаемые туристами места
30.07.2022 в 08:00
Власти Бурятии не могут полностью понять, насколько плох воздух в Улан-Удэ
Как выясняется, вся полнота картины до сих пор остается неизвестной
30.07.2022 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru