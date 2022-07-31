Общество 31.07.2022 в 11:43
В Бурятии две заимки оказались под угрозой затопления
Вода отрезала от мира четыре дома в Курумканском районе
Текст: Лариса Ситник
В Бурятии возникла угроза подтопления четырёх жилых домов, находящихся в 10 километрах от села Курумкан.
- Сегодня в 09:13 поступило сообщение о том, что в 10 км от села Курумкан вследствие подъёма воды в реке Баргузин окружены водой две заимки, где расположено четыре дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В этих домах живут девять сельчан, в том числе ребёнок.
Для уточнения обстановки на место выехала межведомственная оперативная группа от администрации района.
Фото: республиканское агентство ГО и ЧС