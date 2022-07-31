Общество 31.07.2022 в 11:43

В Бурятии две заимки оказались под угрозой затопления

Вода отрезала от мира четыре дома в Курумканском районе

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии две заимки оказались под угрозой затопления

В Бурятии возникла угроза подтопления четырёх жилых домов, находящихся в 10 километрах от села Курумкан.

- Сегодня в 09:13 поступило сообщение о том, что в 10 км от села Курумкан вследствие подъёма воды в реке Баргузин окружены водой две заимки, где расположено четыре дома, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В этих домах живут девять сельчан, в том числе ребёнок.

Для уточнения обстановки на место выехала межведомственная оперативная группа от администрации района.


Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

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