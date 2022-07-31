Минобороны рассказало о героизме рядового из Бурятии

Рядовой Иван Агафонов из Баунтовского района Бурятии отличился в ходе выполнения боевых задач на спецоперации.

Наш земляк действовал в составе гаубичного артиллерийского дивизиона и выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступающих российских подразделений.

По пути следования в район выполнения боевых задач в составе колонны Агафонов обнаружил вооруженную диверсионно-разведывательную группу украинских националистов, которые готовили нападение на подразделения российских войск. О грозящей опасности он немедленно доложил своему командиру.

Российские военнослужащие незамедлительно вступили в бой с врагом.

- В условиях перекрестного огня, отважными и решительными действиями Иван лично ликвидировал трех боевиков. Противнику, который понес значительные потери в личном составе и технике, ничего оставалось, как отступить. Благодаря профессионализму и героизму рядового Агафонова колонна гаубичного артиллерийского дивизиона своевременно и без потерь прибыла в заданный район и, заняв выгодные огневые позиции, метким и массированным артиллерийским огнем поддержала дальнейшее наступление российских войск, - сообщает Минобороны.

Расчет гаубичного артиллерийского дивизиона, в котором действовал Иван Агафонов, успешно выполнил более пятидесяти огневых задач, в результате уничтожены вражеские батареи реактивной системы залпового огня «Град», огневые позиции гаубиц Д-30 и минометы, а также до ста украинских националистов.