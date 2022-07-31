Общество 31.07.2022 в 13:23

Жители района Бурятии, пострадавшие от града, получат еще 900 тысяч компенсации

Ранее закаменцам уже выделили 1,4 млн рублей
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Текст: Лариса Ситник
Жители района Бурятии, пострадавшие от града, получат еще 900 тысяч компенсации

Еще 900 тыс. рублей направят на материальную помощь жителям Закаменска, пострадавшим от разрушительного града 19 июля. Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на человека получат еще 90 закаменев. Такое решение принято республиканской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, ранее на этой неделе комиссия по ЧС утвердила выплаты на общую сумму 1, 44 млн рублей для 144 жителей Закаменска, чье имущество было повреждено в результате стихии.

19 июля град диаметром до двух сантиметров повредил крыши домов, автомобили, огороды и другое имущество граждан. Администрация района подает данные о пострадавших ежедневно, по мере подготовки документов заявителям будет оказана материальная помощь.

С 20 июля в ежедневном режиме в Закаменском районе работают мобильные группы, которые обследуют все дома на предмет повреждений.

 

Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

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