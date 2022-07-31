Общество 31.07.2022 в 13:34

Байкал войдет в федеральный проект «Генеральная уборка»

Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко

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Текст: Лариса Ситник
Байкал войдет в федеральный проект «Генеральная уборка»

Озеро Байкал будет включено в федеральный проект «Генеральная уборка» в виде отдельного направления, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Вице-премьер по итогам встречи поддержала предложение о включении Иркутской области в проект «Генеральная уборка», в рамках которого по всей стране проводятся ликвидационные мероприятия объектов накопленного вреда и несанкционированных свалок, опасных заброшенных скважин, а также поднимаются и утилизируются корабли в водных объектах.

Как отметила Абрамченко, в рамках федерального проекта будет сформировано отдельное направление «Генеральная уборка на Байкале».

Она также напомнила, что мероприятия федерального проекта «Сохранение озера Байкал» планируется продлить до 2030 года. В настоящий момент срок их реализации установлен до 2024 года.

Федеральный проект «Генеральная уборка» был запущен в России в 2021 году, его целью является обнаружение и ликвидация экологически опасных объектов, таких как несанкционированные свалки, заброшенные промышленные предприятия и скважины, и подъем из акваторий Дальневосточного федерального округа затопленных судов.

В рамках проекта уже собрана информация о более чем 3,1 тыс. опасных объектов, в том числе объектов накопленного вреда. Планируется, что до 2024 года 1 тыс. 929 объектов будут проинвентаризированы, ликвидированы 500 опасных скважин, подняты и утилизированы 213 затонувших судов. 12 июля Абрамченко сообщила, что из 62 запланированных на 2022 год к утилизации судов 21 уже поднято и ликвидировано, пишет Интерфакс.


Фото: "Номер один"

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