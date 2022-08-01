Общество 01.08.2022 в 09:50

В выходные в Бурятии мотоцикл и иномарка опрокинулись из-за своих водителей

Они не справились с управлением на автотрассах и госпитализированы
A- A+
Текст: Номер один
В выходные в Бурятии мотоцикл и иномарка опрокинулись из-за своих водителей
В Прибайкальском районе Бурятии в субботу ночью 68-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны села Гремячинск в направлении  Улан-Удэ, на 144-м километре автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован, сообщили в  республиканской ГИБДД.

Вечером того же дня 38-летний водитель мотоцикла «БМВ», следуя со стороны  Улан-Удэ в направлении села Ильинка,  в 1 км  от села Старое Татурово не справился с управлением, наехал на отбойник и опрокинулся.

Мотоциклист получил травмы различной степени тяжести.

В субботу и воскресенье в Бурятии зарегистрировано 46 аварий с механическими повреждениями автотранспорта. За два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 847 нарушений  ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 26 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 10 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 12 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.

Фото: ГИБДД
Теги
ДТП выходные Бурятия

Все новости

Глава Бурятии представил мастер-план по развитию Улан-Удэ
01.08.2022 в 10:01
В выходные в Бурятии мотоцикл и иномарка опрокинулись из-за своих водителей
01.08.2022 в 09:50
В Бурятии вор-рецидивист отправился в колонию после месяца на свободе
01.08.2022 в 09:25
Байкал войдет в федеральный проект «Генеральная уборка»
31.07.2022 в 13:34
Жители района Бурятии, пострадавшие от града, получат еще 900 тысяч компенсации
31.07.2022 в 13:23
В Улан-Удэ возбуждено второе уголовное дело по делу смерти Захара Котенко
31.07.2022 в 12:59
Минобороны рассказало о героизме рядового из Бурятии
31.07.2022 в 12:37
В Бурятии две заимки оказались под угрозой затопления
31.07.2022 в 11:43
В Бурятии туристы в целях экономии избегают дорогих гостиниц и селятся дикарями в палатках
31.07.2022 в 09:00
В Бурятии значительно выросла кредитная активность населения
31.07.2022 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 27 июля по 2 августа

Читайте также
Байкал войдет в федеральный проект «Генеральная уборка»

Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко

31.07.2022 в 13:34
Жители района Бурятии, пострадавшие от града, получат еще 900 тысяч компенсации
Ранее закаменцам уже выделили 1,4 млн рублей
31.07.2022 в 13:23
В Улан-Удэ возбуждено второе уголовное дело по делу смерти Захара Котенко

По делу уже начались судебные слушания

31.07.2022 в 12:59
Минобороны рассказало о героизме рядового из Бурятии

Иван Агафонов предотвратил нападение на колонну

31.07.2022 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru