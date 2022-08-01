В выходные в Бурятии мотоцикл и иномарка опрокинулись из-за своих водителей

В Прибайкальском районе Бурятии в субботу ночью 68-летний водитель автомобиля «Ниссан», следуя со стороны села Гремячинск в направлении Улан-Удэ, на 144-м километре автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован, сообщили в республиканской ГИБДД.Вечером того же дня 38-летний водитель мотоцикла «БМВ», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении села Ильинка, в 1 км от села Старое Татурово не справился с управлением, наехал на отбойник и опрокинулся.Мотоциклист получил травмы различной степени тяжести.В субботу и воскресенье в Бурятии зарегистрировано 46 аварий с механическими повреждениями автотранспорта. За два выходных дня на дорогах республики инспекторы ДПС выявили 847 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 26 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 10 человек за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и 12 автомобилистов - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в течение года.Фото: ГИБДД