Вор электрооборудования получил реальный срок заключения

В Бурятии посадили воров, едва не оставивших два района без света. Один из похитителей получил четыре с половиной года колонии строгого режима, второй отделался тремя годами условно. Кроме того, их обязали возместить нанесенный ущерб компании «Россети Сибирь» в Бурятии, сообщили в ее пресс-службе.Напомним, кража произошла в декабре 2021 года. Воры похитили более 350 элементов металлических опор, так называемых «уголков», с четырех линий электропередачи 110 кВ, обеспечивающих электроснабжение Заиграевского и Хоринского районов республики. Вероятнее всего, злоумышленники планировали сдать электрооборудование на металлолом. Но самое печальное, что в результате преступных действий в разгар зимы без света могли остаться более 50 тысяч жителей Заиграевского и 17 тысяч жителей Хоринского районов. Без «уголков» при сильном ветре опоры могут рухнуть в любой момент. Прецеденты в Бурятии уже были. К счастью, на этот раз энергетики вовремя обнаружили проблему и предотвратили аварию.Сотрудники полиции задержали воров с поличным в районе села Нарын Хоринского района. В кузове «Газели» при осмотре были обнаружены: газовый резак, металлические уголки и другие инструменты. Радует, что нарушители наказаны по всей строгости закона. Есть надежда, что это послужит уроком другим любителям халявы. Ведь в Бурятии это далеко не первый случай.Так, 7 апреля 2020 года энергетики уже выявляли кражи энергооборудования в окрестностях Багдарина, хоть и не в таких масштабах. Тогда неизвестные похитили составные части с трех металлических опор (уголки) и поставили под угрозу электроснабжение Баунтовского района. В июне 2019 года неизвестные также украли 33 металлических элемента с 10 опор в Хоринском районе.В этих случаях отключения электроэнергии удалось избежать благодаря оперативным действиям специалистов «Россети Сибирь в Бурятии. Но постоянно везти не может. Так в 2012 году в Заиграевском районе в 29 км от Улан-Удэ злоумышленники украли 86 уголков, в это же время начался сильный ветер, и семь из десяти ослабленных металлических конструкций обрушились, оставив без света шесть населенных пунктов Заиграевского района: Усть-Брянь, Онохой, Нижние Тальцы, Арбижил, Ацагат, Старый Онохой. В том числе четыре школы, две котельные, детский сад, и даже военную часть «Сосновый Бор», также была снижена надежность электроснабжения всех районов восточной части Республики Бурятия (Хоринский, Еравнинский, Баунтовский).«Такие действия должны жестко пресекаться. Люди, ворующие элементы опор, не понимают, что только по чистой случайности их действия обходятся без человеческих жертв. Из-за небольшой сиюминутной выгоды они рискуют жизнями и здоровьем соседей и земляков. В случае отключения электроэнергии пострадают и больницы, в которых в это время люди лежат в реанимации. Не говоря уже о финансовых затратах энергокомпании на восстановление поврежденных линий. Если воры сами не понимают всю опасность таких действий, нужно чтобы наши жители поддержали энергетиков.Энергетики просят очевидцев преступлений или всех, располагающих информацией о них, немедленно сообщать нашу службу безопасности по телефону: 8-800-220-0-220. Анонимность гарантируем», – отметил руководитель филиала «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов.Фото: pixabay.com