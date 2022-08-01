На выплаты пострадавшим от града закаменцам направят еще почти миллион

Еще 900 тыс. рублей направят на материальную помощь жителям Закаменска, пострадавшим от разрушительного града 19 июля. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, единовременную матпомощь в размере 10 тысяч рублей на человека получат еще 90 закаменев. Такое решение принято республиканской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Напомним, ранее на прошлой неделе комиссия по ЧС утвердила выплаты на общую сумму 1,44 млн рублей для 144 жителей Закаменска, чье имущество было повреждено в результате стихии.«19 июля град диаметром до двух сантиметров повредил крыши домов, автомобили, огороды и друге имущество граждан. Администрация района подает данные о пострадавших ежедневно, по мере подготовки документов заявителям будет оказана материальная помощь», - сообщили в пресс-службе.С 20 июля в ежедневном режиме в Закаменском районе работают мобильные группы, которые обследуют все дома на предмет повреждений.Фото: «Номер один»