Общество 01.08.2022 в 10:42

На выплаты пострадавшим от града закаменцам направят еще почти миллион

Данные о пострадавших подаются в ежедневном режиме
A- A+
Текст: Константин Воронов
На выплаты пострадавшим от града закаменцам направят еще почти миллион
Еще 900 тыс. рублей направят на материальную помощь жителям Закаменска, пострадавшим от разрушительного града 19 июля. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, единовременную матпомощь в размере 10 тысяч рублей на человека получат еще 90 закаменев. Такое решение принято республиканской комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Напомним, ранее на прошлой неделе комиссия по ЧС утвердила выплаты на общую сумму 1,44 млн рублей для 144 жителей Закаменска, чье имущество было повреждено в результате стихии.

«19 июля град диаметром до двух сантиметров повредил крыши домов, автомобили, огороды и друге имущество граждан. Администрация района подает данные о пострадавших ежедневно, по мере подготовки документов заявителям будет оказана материальная помощь», - сообщили в пресс-службе.

С 20 июля в ежедневном режиме в Закаменском районе работают мобильные группы, которые обследуют все дома на предмет повреждений.

Фото: «Номер один»
Теги
выплаты град

Все новости

В Бурятии сильнее всего подорожали квартиры низкого качества
01.08.2022 в 11:21
На выплаты пострадавшим от града закаменцам направят еще почти миллион
01.08.2022 в 10:42
Вор электрооборудования получил реальный срок заключения
01.08.2022 в 10:18
Глава Бурятии представил мастер-план по развитию Улан-Удэ
01.08.2022 в 10:01
В выходные в Бурятии мотоцикл и иномарка опрокинулись из-за своих водителей
01.08.2022 в 09:50
В Бурятии вор-рецидивист отправился в колонию после месяца на свободе
01.08.2022 в 09:25
Байкал войдет в федеральный проект «Генеральная уборка»
31.07.2022 в 13:34
Жители района Бурятии, пострадавшие от града, получат еще 900 тысяч компенсации
31.07.2022 в 13:23
В Улан-Удэ возбуждено второе уголовное дело по делу смерти Захара Котенко
31.07.2022 в 12:59
Минобороны рассказало о героизме рядового из Бурятии
31.07.2022 в 12:37
ЗУРХАЙ
с 27 июля по 2 августа

Читайте также
Вор электрооборудования получил реальный срок заключения
Он проведет четыре с половиной года колонии строгого режима
01.08.2022 в 10:18
В выходные в Бурятии мотоцикл и иномарка опрокинулись из-за своих водителей
Они не справились с управлением на автотрассах и госпитализированы
01.08.2022 в 09:50
Байкал войдет в федеральный проект «Генеральная уборка»

Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко

31.07.2022 в 13:34
Жители района Бурятии, пострадавшие от града, получат еще 900 тысяч компенсации
Ранее закаменцам уже выделили 1,4 млн рублей
31.07.2022 в 13:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru