Общество 01.08.2022 в 11:38

Знаменитый циркач Эдгард Запашный встретится с главой Бурятии

Они обсудят развитие цирка республики
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Текст: Петр Санжиев
Знаменитый циркач Эдгард Запашный встретится с главой Бурятии
В Бурятию приехал Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского государственного цирка. Он является выходцем из известной цирковой династии СССР и РФ. Сейчас он, в том числе занят вопросами развития циркового дела в регионах страны. Сегодня он встретился с прессой республики.

Гость отметил, что долго планировал приехать в нашу республику, но раньше у него не получалось. По словам Эдгарда Запашного, сегодня в России стали уделять большое внимание цирковому направлению. Президент страны дал на этот счет указание. «Многие чиновники относятся к цирку по остаточному принципу. Это недооцененный вид искусства», - с сожалением отметил г-н Запашный, подчеркнув, что изучение интересов детей и подростков показало, что на первом месте стоит зоопарк, а потом - цирк. Затем следует кино и театр.

В планах гостя есть встреча с главой Бурятии, на которой планируется обсудить возможность обеспечения Государственного цирка республики зданием, в котором он бы базировался. И куда также могли бы приезжать с гастролями цирковые коллективы из разных регионов России.

Налаживание нормальной работы бурятского цирка среди прочего помогло бы разнообразить досуг туристов, посещающих республику, а также развивать интерес к цирковым профессиям у подрастающего поколения.

Эдгард Запашный отметил, что видел бурятских артистов цирка на разных фестивалях и форумах. Он сказал, что номера из Бурятии тепло встречались зрителями. Завтра он, кстати, намерен посетить пластический цирковой спектакль «Zam-life», который дает бурятский цирк.

Как констатировала министр культуры республики Соелма Дагаева, в вопросе здания цирка региону не обойтись без федеральной помощи. «Надеемся, что возможность оказания такой помощи появится», - сказала министр.

В свое время для республиканского цирка было куплено шапито, которое было установлено в парке им. Орешкова. Однако сейчас шапито пришло в негодность и не эксплуатируется.

Фото: «Номер один»
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