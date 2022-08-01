Знаменитый циркач Эдгард Запашный встретится с главой Бурятии

В Бурятию приехал Эдгард Запашный, гендиректор Большого Московского государственного цирка. Он является выходцем из известной цирковой династии СССР и РФ. Сейчас он, в том числе занят вопросами развития циркового дела в регионах страны. Сегодня он встретился с прессой республики.Гость отметил, что долго планировал приехать в нашу республику, но раньше у него не получалось. По словам Эдгарда Запашного, сегодня в России стали уделять большое внимание цирковому направлению. Президент страны дал на этот счет указание. «Многие чиновники относятся к цирку по остаточному принципу. Это недооцененный вид искусства», - с сожалением отметил г-н Запашный, подчеркнув, что изучение интересов детей и подростков показало, что на первом месте стоит зоопарк, а потом - цирк. Затем следует кино и театр.В планах гостя есть встреча с главой Бурятии, на которой планируется обсудить возможность обеспечения Государственного цирка республики зданием, в котором он бы базировался. И куда также могли бы приезжать с гастролями цирковые коллективы из разных регионов России.Налаживание нормальной работы бурятского цирка среди прочего помогло бы разнообразить досуг туристов, посещающих республику, а также развивать интерес к цирковым профессиям у подрастающего поколения.Эдгард Запашный отметил, что видел бурятских артистов цирка на разных фестивалях и форумах. Он сказал, что номера из Бурятии тепло встречались зрителями. Завтра он, кстати, намерен посетить пластический цирковой спектакль «Zam-life», который дает бурятский цирк.Как констатировала министр культуры республики Соелма Дагаева, в вопросе здания цирка региону не обойтись без федеральной помощи. «Надеемся, что возможность оказания такой помощи появится», - сказала министр.В свое время для республиканского цирка было куплено шапито, которое было установлено в парке им. Орешкова. Однако сейчас шапито пришло в негодность и не эксплуатируется.Фото: «Номер один»