Общество 01.08.2022 в 11:49

Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе Wink

Wink представляет цифровые премьеры августа
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Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе Wink
В новой коллекции зрители найдут все, что сделает последний летний месяц запоминающимся: детективные драмы, экзотические приключения, олдскульный триллер, документальный звездный байопик и волшебный мультфильм для всей семьи.

Начать можно с двух остросюжетных российских сериалов. Действие криминальной драмы «Игра с огнем» (18+) переносит зрителя в 1979 год.



Михаил (Игорь Петренко) — обычный советский человек: трудится на фабрике и любит семью. Но его жизнь меняется, когда оказывается, что сын смертельно болен, а вылечить его может только один-единственный американский врач. Семейное горе делает из работника текстильного цеха цеховика, то есть вынуждает занять подпольным предпринимательством. Между русским городом и Америкой — не только океан, но и криминальная пропасть. Все эпизоды 12-серийного фильма из линейки Wink Originals будут доступны зрителям с 9 августа. 

В детективном сериале «Порт» (16+) герои действуют в наше время. В центре событий — харизматичный коррумпированный таможенник Лев Гарин (Роман Маякин). Когда бесследно исчезают крупный предприниматель и его жена Ариадна (Вильма Кутавичюте), по совместительству возлюбленная Льва, перед главным героем возникает непростой выбор, что спасать — карьеру или любимую женщину. По мере развития событий любовная связь Ариадны и Льва оказывается не просто ловушкой, но бездной, в которую валится вся жизнь героя. Первые два эпизода сериала можно с 13 августа увидеть в Wink, а также на «Кинопоиске».

Чтобы снять стресс после разборок, Wink предлагает посмотреть комедию «Булки» (16+) с музыкой DJ Грува и Кристиной Асмус в главной роли.



Ее героиня — скромная девушка Таня Бабанина — живет в Подмосковье, печет соблазнительные булки и, конечно, мечтает о сладкой семейной жизни. Счастье было так возможно, но жених оказывается аферистом, а свадебное путешествие на Бали — миражом. Впрочем, на остров Таня всё-таки улетела. Где оказалась девушка и пригодились ли там ее навыки, Wink покажет 12 августа. 

Список зарубежных премьер открывает индийский исторический блокбастер «RRR: Рядом ревет революция» (12+), один из самых дорогих и при этом кассовых фильмов в истории кино Индии.



Действие происходит в 1920-е годы. Рама — преданный полицейский на службе у колониального правительства, поэтому местные считают его предателем. Бхим — парень из племени гондов, который разыскивает похищенную губернатором местную девочку. Встретившись, они не знают, что находятся по разные стороны, и становятся друзьями. Что будет, когда они узнают истинные мотивы друг друга? Поклонники индийского кинематографа не разочаруются — фильм уже доступен в видеосервисе Wink.

Любителям очень страшного кино пощекочет нервы новый фильм классика жанра Дарио Ардженто «Темные очки» (18+). Рим потрясен серией убийств молодых эскортниц. Одной из жертв маньяка — красавице Диане (Иления Пасторелли) — удается выжить, но, спасаясь от преследования, она попадает в автоаварию и теряет зрение. Диана пытается приспособиться к жизни во тьме, однако темные очки не могут скрыть ее от преследований серийного убийцы. Кто поможет девушке выжить? Зрители смогут посмотреть этот фильм эксклюзивно в Wink с 21 августа.

Документальный фильм «Джейн глазами Шарлотты» (16+) далек от эпического пафоса. Режиссерский дебют актрисы и певицы Шарлотты Генсбур можно назвать тройным байопиком. Рассказывая в первую очередь о своей матери, актрисе Джейн Биркин, Шарлотта раскрывается сама и показывает грани личности отца, поэта, певца и композитора Сержа Генсбура. Фильм складывается из неспешных и откровенных диалогов дочери и матери о возрасте, памяти и ошибках. А еще дает возможность прочувствовать тонкую связь поколений и задуматься о собственных отношениях в семье. В Wink картина доступна с 18 августа.

И все-таки август — это каникулы, а значит, среди новинок Wink есть и мультфильм. Хотя «Забытое чудо» (6+) будет интересно не только детской аудитории. По сюжету одноклассники Дима, Настя и Гоша сбегают от экскурсионной группы в Свято-Троицкой Сергиевой лавре и отправляются искать ее сокровища. В одной из башен монастыря дети обнаруживают волшебный портал, который переносит их во времена татаро-монгольского ига и Куликовской битвы. Теперь их цель — вернуться домой, а для этого надо пройти через чудесный лес. Помогать подросткам будет преподобный Сергий Радонежский. Мультфильм можно посмотреть в Wink с 19 августа. 

Даты цифровых премьер в видеосервисе Wink могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке и облачные игры.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.

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