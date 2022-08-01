Что нужно знать о полисе обязательного медицинского страхования?

Лечение по ОМС: малоизвестные возможности

бесплатного полиса

Полис обязательного медицинского страхования является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации.1. на бумажном носителе размера А5 со специальным штрих­кодом;2. электронном (ЭПОМС) — в виде пластиковой карты с чипом, на которой содер­жатся основные данные о владельце. Такой формат полиса представлен не во всех субъектах РФ.Федеральным законом № 326­ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» предусмотрено, что у каждого гражданина может быть только один полис ОМС, который застрахованный обязан предъявлять при каждом обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказания экстренной медицинской помощи. У каждого полиса есть уникальный номер, срок действия и данные о владельце: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол.— граждане Российской Федерации;— иностранные граждане и лица без гражданства с видом на жительство или разрешением на временное проживание;— беженцы;— граждане стран­-членов ЕАЭС, работающие в России, и члены коллегии Комиссии, должностные лица и сотрудники ЕАЭС, находящиеся на территории РФ.До получения полиса ОМС (не более 30 дней после государственной регистрации) ребенок получает лечение по полису ОМС законного представителя.Застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования.Бесплатная медицина не ограничивается осмотром терапевта и ежегодной флюорографией. Можно получить достаточно широкий перечень услуг.По полису ОМС можно пройти такие высокотехнологичные исследования, как магнитно­резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ). Но все эти исследования возможны только по назначению врача. Если показания есть, то придется дождаться своей очереди. Максимальный срок ожидания — 14 рабочих дней со дня назначения. Если врач заподозрил онкологическое заболевание, срок ожидания сокращается до 7 рабочих дней.В перечень услуг также входят операции. Список бесплатных хирургических операций достаточно внушительный. Самые распространенные из них:— операция на глазах с такими диаг­нозами, как глаукома, катаракта, косоглазие и т. д.;— исправление перегородки носа, которая часто бывает причиной хронического насморка или храпа;— удаление вен при их варикозе;— операция при болезнях позвоночника;— удаление грыжи;— удаление злокачественных образований;— операция на мениске коленного сустава и т. д.Все это относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Если операция плановая, то пациента попросят подождать своей очереди. Если есть угроза жизни или здоровью, то проведут срочное вмешательство.Диспансеризация — это комплексное обследование организма, которое включает:— измерение роста, массы тела, давления, определение индекса массы тела и т. д.;— определение уровня холестерина и глюкозы в крови;— флюорографию;— компьютерную томографию внутренних органов;— маммографию (рентген молочной железы);— электрокардиографию (исследование сердца) и многое другое.Диспансеризация обычно состоит из двух этапов: базового и дообследования по показаниям. Поэтому перечень медуслуг/манипуляций зависит от возраста, имеющихся заболеваний, наличия жалоб, выявленных рисков. Например, маммография может быть назначена по показаниям молодым пациенткам, а для женщин старше 40 лет входит в первый этап диспансеризации. Переболевшие COVID 19 вправе сразу пройти углубленное обследование.Данное обследование можно пройти один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно, если исполнилось 40 лет. Сделать это можно в ближайшей поликлинике. Для этого нужен паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).В день диспансеризации можно не ходить на работу. Сотрудники предпенсионного возраста (пять лет до пенсии), а также работающие пенсионеры имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня.По ОМС можно выполнить многие стоматологические манипуляции и процедуры:— лечение кариеса;— лечение пульпита (воспаление зубных каналов);— лечение пародонтоза (поражение десен);— лечение гнойных воспалений в полости рта (флюс, абсцесс);— удаление больных зубов;— вправление челюсти.Пломба, анестезия (обезболивание) и рентген больного зуба — бесплатно. Но вот выбрать материал для пломбы или препарат для анестезии нельзя.Не входит в протоколы лечения по ОМС установка коронки, имплантация, отбеливание зубов, исправление прикуса с помощью брекетов или элайнеров. Зато чистку зубов можно выполнить бесплатно, поскольку это профилактика кариеса.Важно знать, что можно бесплатно лечить зубы не только в государственных, но и в частных клиниках. Их включили в программу обязательного медицинского страхования. Адреса и контакты частных клиник, которые работают по программе обязательного медицинского страхования, можно узнать в Минздраве Республики Бурятия.Данная процедура также входит в программу ОМС. Технология помогает зачать ребенка в том случае, если диагностировано бесплодие. На проведение экстракорпорального оплодотворения государство выделяет квоты. Их количество ограничено, поэтому нужно ждать своей очереди. Если попытка зачать ребенка с помощью технологии ЭКО оказалась неудачной, то можно вновь встать в очередь на квоту.По полису обязательного медицинского страхования можно пройти физиотерапевтические процедуры и даже сеанс лечебного массажа (при наличии показаний). Также массаж прописывают в качестве реабилитации после травм либо для облегчения страданий смертельно больным людям.Еще одна услуга — помощь при депрессии и прочих психических расстройствах. По ОМС можно попасть на прием к психотерапевту, а при необходимости лечь в психоневрологический стационар, где будет оказано комплексное лечение.Люди с избыточной массой тела также могут обратиться за помощью. В программу государственных гарантий входит лечение расстройств питания и нарушения обмена веществ.Если лечение проходит в стационаре, то лекарства предоставляются бесплатно.В 2022 году в Перечне лекарств оказалось 808 наименований. Среди них 22 новых: препараты для лечения спинально­мышечной атрофии, рака молочной железы, рассеянного склероза и других заболеваний. Кроме того, препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших бесплатно выдаются льготным категориям по рецепту лечащего врача.