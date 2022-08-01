Именитый борец Борис Будаев стал Почетным гражданином Бурятии

XXX Международный турнир по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, Европы, Азии, СССР и России Бориса Будаева состоялся в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ 28–30 июля. Глава Бурятии поприветствовал участников на закрытии турнира, а также наградил именитого борца званием «Почетный гражданин Республики Бурятия».- Дорогие земляки, уважаемые гости, которые к нам приехали, уважили нашего заслуженного чемпиона Бориса Дугдановича (Будаева), приветствую вас! Для нас важно, что к нам приезжают сильнейшие спортсмены планеты, олимпийские чемпионы. И в такой представительной компании хотел бы обратиться к нашим землякам. Уважаемые земляки, Борис Дугданович – чемпион Азии, чемпион Европы, четырежды чемпион России, чемпион Мира. Он и сейчас ведет большую работу с молодежью по продвижению здорового образа жизни, по патриотическому воспитанию, по привлечению к спорту. К нам поступило несколько обращений республиканской общественности о том, чтобы признать Бориса Дугдановича Почетным гражданином Республики Бурятия. Борису Дугдановичу присваивается звание «Почетный Гражданин Республики Бурятия»! - сообщил Глава Бурятии, отметив, что недавно Борис Будаев отметил свой 65-летний юбилей.Под бурные овации Борис Будаев получил удостоверение и нагрудный знак. В словах благодарности он отметил, что быть Почетным гражданином для него является огромной честью.- Мне хочется все больше работать и вкладывать усилия в развитие нашей молодежи, чтобы наши спортсмены занимали высшие места пьедестала почета. Я думаю, что это мы сделаем. Глава республики, правительство поддерживают спорт, и нам очень легко двигаться вперед, - сказал Борис Будаев.Почетными гостями Международного турнира по вольной борьбе стал Олимпийский чемпион по вольной борьбе, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта России, Заслуженный тренер России Давид Мусульбес, двукратная Олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах в командном первенстве (2000 и 2004), двукратная чемпионка мира и 4-кратная чемпионка Европы Татьяна Логунова и чемпион Европы, трехкратный чемпион мира, победитель Олимпийских игр Павел Пинигин.Давид Мусульбес от имени Олимпийского комитета и всего Олимпийского сообщества поздравил Бориса Будаева с присвоением нового звания, а также выразил слова благодарности главе Бурятии за организацию состязаний и вклад в развитие российского спорта:- Поздравляем нашего дорогого друга с такой знаменательной датой вручения «Почетного гражданина республики». Уважаемые друзья, позвольте особые слова благодарности выразить от Олимпийского комитета и всего Олимпийского сообщества главе республики Алексею Самбуевичу за то, что он делает сегодня для нас, для России, для продвижения здорового образа жизни и Олимпийского движения. Сегодня Улан-Удэ становится одной из главных точек спорта. Да и мы, наверное, все замечаем, как спорт перемещается в сторону Азии. И весь 2021-й предолимпийский год был столицей национальных чемпионатов и по спортивной борьбе, и по боксу, и по многим другим видам спорта. Заложили хорошие, отличные традиции, которые сегодня молодежь должна впитывать. Патриотическая, национальная гордость за наш регион, за Россию. Конечно, наша страна начинается с патриотизма своей республики, - подчеркнул Давид Мусульбес.В турнире приняли участие 137 борцов, в том числе спортсмены из Якутии, Тывы, Красноярского края, Иркутской области и Республики Беларусь. Бурятию представили 66 борцов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии