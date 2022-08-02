Как установить пандус в подъезде?

Нормами законодательства в России установлены общие требования к обеспечению доступности для маломобильных групп населения в жилых домах и иных инфраструктурных объектах. К этим категориям относятся все люди, у которых могут возникнуть трудности при самостоятельном передвижении, а также плохо ориентирующиеся в пространстве и испытывающие потребность в помощи: люди с инвалидностью, пожилые граждане, беременные женщины, мамы с колясками, люди, имеющие временное нарушение здоровья и т. д.Законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное оборудование подъездов домов пандусами. Для установки пандуса в подъезде многоквартирного дома необходимо обратиться с заявлением в управляющую организацию. Заявление пишется на имя руководителя организации или управления, к которому относится дом.Заявление можно направить из почтового отделения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании. Либо принести его лично в канцелярию управляющей компании. В этом случае нужно составить два экземпляра, чтобы на вашем проставили отметку о получении. Срок рассмотрения заявления — 30 дней. В случае положительного решения вопроса пандус устанавливается в подъезде в течение нескольких дней.Если вы получаете со стороны управляющей организации мотивированный отказ, (например, дом технически не приспособлен для установки пандуса), то можно обратиться к депутатам. В случае бездействия коммунальных служб нужно обращаться в вышестоящие инстанции — жилищную инспекцию или администрацию города.