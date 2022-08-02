Общество 02.08.2022 в 12:04
Как установить пандус в подъезде?
Куда нужно обратиться по этому вопросу?
Текст: Номер один
«Мой брат после инсульта передвигается с помощью инвалидной коляски. Куда нужно обратиться, чтобы в подъезде многоквартирного дома установили пандус?»
Борис, г. Улан-Удэ
Нормами законодательства в России установлены общие требования к обеспечению доступности для маломобильных групп населения в жилых домах и иных инфраструктурных объектах. К этим категориям относятся все люди, у которых могут возникнуть трудности при самостоятельном передвижении, а также плохо ориентирующиеся в пространстве и испытывающие потребность в помощи: люди с инвалидностью, пожилые граждане, беременные женщины, мамы с колясками, люди, имеющие временное нарушение здоровья и т. д.
Законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное оборудование подъездов домов пандусами. Для установки пандуса в подъезде многоквартирного дома необходимо обратиться с заявлением в управляющую организацию. Заявление пишется на имя руководителя организации или управления, к которому относится дом.
В заявлении необходимо указать:
— свои личные данные (Ф.И.О., адрес места жительства, контактные данные для получения ответа);
— описание проблемы — чего именно не хватает в доме или здании;
— подтверждение того, что у вас низкий уровень мобильности — есть инвалидность, которая подтверждается документом, есть маленький ребенок, пенсионный возраст и т. п.;
— описание того, каким образом вам необходимо обустроить доступность — нужно постараться детально описать, что именно нужно, чтобы сотрудники коммунальных служб сделали обустройство в соответствии с вашими потребностями.
Заявление можно направить из почтового отделения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании. Либо принести его лично в канцелярию управляющей компании. В этом случае нужно составить два экземпляра, чтобы на вашем проставили отметку о получении. Срок рассмотрения заявления — 30 дней. В случае положительного решения вопроса пандус устанавливается в подъезде в течение нескольких дней.
Если вы получаете со стороны управляющей организации мотивированный отказ, (например, дом технически не приспособлен для установки пандуса), то можно обратиться к депутатам. В случае бездействия коммунальных служб нужно обращаться в вышестоящие инстанции — жилищную инспекцию или администрацию города.
Борис, г. Улан-Удэ
Нормами законодательства в России установлены общие требования к обеспечению доступности для маломобильных групп населения в жилых домах и иных инфраструктурных объектах. К этим категориям относятся все люди, у которых могут возникнуть трудности при самостоятельном передвижении, а также плохо ориентирующиеся в пространстве и испытывающие потребность в помощи: люди с инвалидностью, пожилые граждане, беременные женщины, мамы с колясками, люди, имеющие временное нарушение здоровья и т. д.
Законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное оборудование подъездов домов пандусами. Для установки пандуса в подъезде многоквартирного дома необходимо обратиться с заявлением в управляющую организацию. Заявление пишется на имя руководителя организации или управления, к которому относится дом.
В заявлении необходимо указать:
— свои личные данные (Ф.И.О., адрес места жительства, контактные данные для получения ответа);
— описание проблемы — чего именно не хватает в доме или здании;
— подтверждение того, что у вас низкий уровень мобильности — есть инвалидность, которая подтверждается документом, есть маленький ребенок, пенсионный возраст и т. п.;
— описание того, каким образом вам необходимо обустроить доступность — нужно постараться детально описать, что именно нужно, чтобы сотрудники коммунальных служб сделали обустройство в соответствии с вашими потребностями.
Заявление можно направить из почтового отделения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес управляющей компании. Либо принести его лично в канцелярию управляющей компании. В этом случае нужно составить два экземпляра, чтобы на вашем проставили отметку о получении. Срок рассмотрения заявления — 30 дней. В случае положительного решения вопроса пандус устанавливается в подъезде в течение нескольких дней.
Если вы получаете со стороны управляющей организации мотивированный отказ, (например, дом технически не приспособлен для установки пандуса), то можно обратиться к депутатам. В случае бездействия коммунальных служб нужно обращаться в вышестоящие инстанции — жилищную инспекцию или администрацию города.
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