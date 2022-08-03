Общество 03.08.2022 в 12:07
Очередность наследования имущества
Могут ли родные племянники претендовать на квартиру в случае смерти тети?
Текст: Номер один
«Одинокая женщина — единственный собственник приватизированной квартиры. Могут ли родные племянники претендовать на квартиру в случае смерти тети?»
Вера, г. Улан-Удэ
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает несколько алгоритмов вступления в имущественные права на наследство:
— передача объекта на основании завещания;
— наследование в порядке законной очереди;
— составление наследственного договора;
— фактическое принятие наследства;
— получение обязательной доли.
Если нет завещания, договора дарения, выделенной доли, то наследование идет в порядке законной очереди. Вопросы очередности претендентов на наследство установлены Гражданским кодексом РФ:
— первая очередь: дети, супруг и родители наследодателя;
— если нет наследников первой очереди, то наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;
— наследники третьей очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);
— если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Племянники напрямую не включены законодательством в число наследников, обладающих правом претендовать на наследство умершего дяди или тети. Но они могут наследовать по праву представления, на основании ч. 2 ст. 1143 ГК РФ.
Такая возможность распространяется в отношении тех, кто получает собственность не напрямую, а опосредованно — в случае смерти прямых наследников, то есть своих родителей. Получается, если брат или сестра наследодателя умирают в одно время с ним или раньше, право наследования имущества по закону переходит к детям — племянникам лица, оставившего наследство.
Вера, г. Улан-Удэ
Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает несколько алгоритмов вступления в имущественные права на наследство:
— передача объекта на основании завещания;
— наследование в порядке законной очереди;
— составление наследственного договора;
— фактическое принятие наследства;
— получение обязательной доли.
Если нет завещания, договора дарения, выделенной доли, то наследование идет в порядке законной очереди. Вопросы очередности претендентов на наследство установлены Гражданским кодексом РФ:
— первая очередь: дети, супруг и родители наследодателя;
— если нет наследников первой очереди, то наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;
— наследники третьей очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);
— если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Племянники напрямую не включены законодательством в число наследников, обладающих правом претендовать на наследство умершего дяди или тети. Но они могут наследовать по праву представления, на основании ч. 2 ст. 1143 ГК РФ.
Такая возможность распространяется в отношении тех, кто получает собственность не напрямую, а опосредованно — в случае смерти прямых наследников, то есть своих родителей. Получается, если брат или сестра наследодателя умирают в одно время с ним или раньше, право наследования имущества по закону переходит к детям — племянникам лица, оставившего наследство.
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