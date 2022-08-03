Очередность наследования имущества

Вера, г. Улан-­Удэ

— передача объекта на основании завещания;— наследование в порядке законной очереди;— составление наследственного договора;— фактическое принятие наследства;— получение обязательной доли.— первая очередь: дети, супруг и родители наследодателя;— если нет наследников первой очереди, то наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;— наследники третьей очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);— если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.Племянники напрямую не включены законодательством в число наследников, обладающих правом претендовать на наследство умершего дяди или тети. Но они могут наследовать по праву представления, на основании ч. 2 ст. 1143 ГК РФ.Такая возможность распространяется в отношении тех, кто получает собственность не напрямую, а опосредованно — в случае смерти прямых наследников, то есть своих родителей. Получается, если брат или сестра наследодателя умирают в одно время с ним или раньше, право наследования имущества по закону переходит к детям — племянникам лица, оставившего наследство.