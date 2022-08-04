Общество 04.08.2022 в 12:10

Просрочка в магазине: что делать?

Как повлиять на администрацию магазина, чтобы следили за сроками годности продуктов
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Текст: Номер один
Просрочка в магазине: что делать?
«Купила в магазине йогурт. Дома при вскрытии упаковки увидела плесень. Кроме того, йогурт был с истекшим сроком годности. Это уже не первая ситуация в данном магазине. Как повлиять на администрацию магазина, чтобы следили за сроками годности продуктов?» 
Мария, Мухоршибирский район.

Отвечает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека:

— Если вы увидели на прилавке продукты с истекшим сроком годности, то нужно обратиться к администрации с требованием убрать товар с прилавка. В случае когда сотрудники отказываются это сделать, сфотографируйте товар с этикеткой и напишите жалобу в Роспотребнадзор. В магазин направят проверяющих, уберут просрочку и выпишут штраф.

Если заметили истекший срок годности дома и после вскрытия упаковки, обратитесь в магазин с товаром и чеком. Продавец должен вернуть полную стои­мость товара. Напишите претензию в адрес продавца — для ответа у него есть десять дней. Еще можно потребовать заменить просроченный продукт на товар с нормальным сроком годности.

На некорректные действия магазина можно подать в суд. В таких случаях суд вернет не только стоимость товара, но и разумные затраты на юридическую помощь (не стоит переплачивать за работу юристов), неустойку, штраф в размере 50% от присужденной суммы и компенсацию морального вреда.
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