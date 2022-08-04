Просрочка в магазине: что делать?

Мария, Мухоршибирский район.

— Если вы увидели на прилавке продукты с истекшим сроком годности, то нужно обратиться к администрации с требованием убрать товар с прилавка. В случае когда сотрудники отказываются это сделать, сфотографируйте товар с этикеткой и напишите жалобу в Роспотребнадзор. В магазин направят проверяющих, уберут просрочку и выпишут штраф.Если заметили истекший срок годности дома и после вскрытия упаковки, обратитесь в магазин с товаром и чеком. Продавец должен вернуть полную стои­мость товара. Напишите претензию в адрес продавца — для ответа у него есть десять дней. Еще можно потребовать заменить просроченный продукт на товар с нормальным сроком годности.На некорректные действия магазина можно подать в суд. В таких случаях суд вернет не только стоимость товара, но и разумные затраты на юридическую помощь (не стоит переплачивать за работу юристов), неустойку, штраф в размере 50% от присужденной суммы и компенсацию морального вреда.