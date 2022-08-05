Общество 05.08.2022 в 12:12

Как сменить ребенку фамилию

Куда обратиться и с чего начать
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Текст: Номер один
Как сменить ребенку фамилию
«Я повторно вышла замуж. Моему сыну восемь  лет. Хочу, чтобы у ребенка была фамилия нового мужа. Муж не против, с отцом ребенка связь потеряна. Как можно поменять ребенку фамилию?» 
Любовь, г. Кяхта

До 14 лет имя и фамилию ребенка можно изменить по просьбе обоих родителей исходя из интересов ребенка и с разрешения органов опеки. По достижении ребенком десяти лет нужно его согласие.

Если родители живут отдельно и тот, с кем проживает ребенок, хочет изменить его фамилию на свою, орган опеки будет учитывать интересы ребенка и мнение другого родителя. Если родитель пропал или не участвует в воспитании, учитывать его мнение необязательно. Если родители не в браке и отец не вписан в свидетельстве о рождении, орган опеки может разрешить изменить фамилию ребенка на фамилию матери, которую она носит.

По достижении ребенком 14 лет изменить свои данные можно с согласия родителей либо по решению суда.

Несовершеннолетний подросток, достигший 16 лет, имеет право сменить фамилию без согласия родителей, если он признан дееспособным, то есть работает по трудовому договору или контракту. Для этого подросток должен предъявить в органы опеки и попечительства справку с места работы, написать заявление с просьбой признать его дееспособным (эмансипированным лицом) и предъявить письменное согласие обоих родителей на признание их несовершеннолетнего ребенка дееспособным. В случае если родители против, несовершеннолетний имеет возможность отстоять свои права в суде. С 18 лет ребенок может сменить фамилию без согласия родителей.

Размер госпошлины за смену фамилии составляет 1600 руб­лей. Срок рассмотрения заявления — один месяц.

Необходимо помнить, что на основании свидетельства о перемене имени нужно заменить свидетельство о рождении, паспорт и другие документы.
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