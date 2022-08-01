Общество 01.08.2022 в 12:27

Доброволец из Бурятии: «У нас пишут много лжи про спецоперцию…»

Мужики, хватит дома сидеть, замените наших ребят, дайте им передышку, призвал он земляков
A- A+
Текст: Номер один
Доброволец из Бурятии: «У нас пишут много лжи про спецоперцию…»
В Бурятии  Александр Кокоулин, уроженец Улан-Удэ, живущий здесь же, в городе, побывавший в зоне проведения специальной военной операции в составе добровольческого батальона «Барс», дал интервью группе журналистов республиканских СМИ.

- Отслужил там, в июне вернулся обратно домой. Как видите, жив, здоров, руки, ноги целы. И, находясь уже здесь – дома, просматривая наши социальные сети, я сейчас понимаю одну простую вещь. У нас очень много неправды пишут, очень много лжи про спецоперацию, про наших солдат, про наших ребят.

Я там был, я пошел только из-за наших ребят, чтобы там, в окопах, в атаку не шли 20 – 25-летние молодые парни, которые должны здесь быть, создавать семьи, рожать детей, создавать будущее. Мы уже, как говорится, люди постарше, у нас уже все в жизни сложено. Мы можем там воевать, мы и поехали туда воевать, поехали добровольцами, не контрактниками. Видя всю эту чушь, все это вранье, я пришел к одному выводу простому: здесь не имеют ни малейшего представления, что происходит там.

Там да, спецоперация, где-то в каких-то отдельных моментах – это полноценная война с танками, авиацией и атаками пехоты. Но, в основном, там все проходит по большому счету гладко. Ребята давят, ребята идут. Наши ребята, с нашей Бурятии – земляки, соседи, друзья, братья, мужья, сыновья – делают свою работу, ту работу, которую они должны делать, как военнослужащие Российской Армии. Да, есть в некоторых моментах у наших ребят небольшая усталость. Усталость от чего? От того, что те люди, которые сейчас сидят дома на диванах и пишут в Интернете не соизволят встать, обратиться в военкомат и поехать заменить наших ребят, чтобы ребята немножко отдохнули, немножко переэкипировались. Просто для себя провели спокойно время не под обстрелами, не идя в атаку, позвонили родным, уведомили их, что все хорошо, все нормально – мы работаем.

Я посчитал нужным – я поехал. Да, мы заменяли наших ребят, ребята шли отдыхали, через какое-то время возвращались и уже с новыми силами, по-новому начинали «вламывать» и «вламывать» очень хорошо. Наших бурят там очень уважают, что донецкие ребята, что другие подразделения, знают, как говорится, где приходят наши буряты, там будет «веселье», там будет обязательно прорыв.

Так что ж многие сидят-то здесь и пишут в Интернете?

Не надо рассказывать про плохую экипировку. Я сам получал эту экипировку. Экипируют очень хорошо, дают все, что ты просишь. Разгрузку на дополнительные магазины – без проблем, подствольный гранатомет – выбирай, какой хочешь. Там все есть: еда, вода, снабжение. Наши ребята снабженцы – это просто чудеса творят. Они могут прямо под обстрелами на позиции принести горячее питание, я сам своими глазами это видел.

Хочу обратиться к своим землякам. Мужики, хватит дома сидеть, читать в Интернете всякую ересь. Там идет спецоперация, там не сахар, там не пляж. Но если у вас есть что-то внутри, и вы считаете, что мы делаем правильное дело, встаньте, пойдите в военкомат. Есть наборы в добровольческие отряды, в которых я воевал. Есть наборы на контрактную службу. Сейчас формируется именной батальон «Байкал», можно туда пойти. Без разницы, где вы будете служить. Главная наша задача сейчас – дать немного нашим парням отдохнуть, чтобы они, в конце концов, «вломили по полной», и все вернулись домой.

Фото: скриншот
Теги
Украина доброволец мнение

Все новости

Турнир памяти Михаила Елбаскина соберет порядка 250 борцов со всей России
01.08.2022 в 12:54
В Улан-Удэ усиливают систему оповещения населения о ЧС
01.08.2022 в 12:31
Доброволец из Бурятии: «У нас пишут много лжи про спецоперцию…»
01.08.2022 в 12:27
Кикбоксеры ДНР прибыли в Улан-Удэ
01.08.2022 в 12:25
Именитый борец Борис Будаев стал Почетным гражданином Бурятии
01.08.2022 в 12:04
Что нужно знать о полисе обязательного медицинского страхования?
01.08.2022 в 11:59
Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе Wink
01.08.2022 в 11:49
Знаменитый циркач Эдгард Запашный встретится с главой Бурятии
01.08.2022 в 11:38
В Бурятии сильнее всего подорожали квартиры низкого качества
01.08.2022 в 11:21
На выплаты пострадавшим от града закаменцам направят еще почти миллион
01.08.2022 в 10:42
ЗУРХАЙ
с 27 июля по 2 августа

Читайте также
В Улан-Удэ усиливают систему оповещения населения о ЧС
В этом году городу подтопление пока не грозит
01.08.2022 в 12:31
Именитый борец Борис Будаев стал Почетным гражданином Бурятии
Почетное звание спортсмену присвоили на турнире его имени
01.08.2022 в 12:04
Что нужно знать о полисе обязательного медицинского страхования?
На территории России действуют полисы единого образца
01.08.2022 в 11:59
Чтобы лето не кончалось: кинопремьеры августа в видеосервисе Wink
Wink представляет цифровые премьеры августа
01.08.2022 в 11:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru