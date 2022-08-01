Доброволец из Бурятии: «У нас пишут много лжи про спецоперцию…»

В Бурятии Александр Кокоулин, уроженец Улан-Удэ, живущий здесь же, в городе, побывавший в зоне проведения специальной военной операции в составе добровольческого батальона «Барс», дал интервью группе журналистов республиканских СМИ.- Отслужил там, в июне вернулся обратно домой. Как видите, жив, здоров, руки, ноги целы. И, находясь уже здесь – дома, просматривая наши социальные сети, я сейчас понимаю одну простую вещь. У нас очень много неправды пишут, очень много лжи про спецоперацию, про наших солдат, про наших ребят.Я там был, я пошел только из-за наших ребят, чтобы там, в окопах, в атаку не шли 20 – 25-летние молодые парни, которые должны здесь быть, создавать семьи, рожать детей, создавать будущее. Мы уже, как говорится, люди постарше, у нас уже все в жизни сложено. Мы можем там воевать, мы и поехали туда воевать, поехали добровольцами, не контрактниками. Видя всю эту чушь, все это вранье, я пришел к одному выводу простому: здесь не имеют ни малейшего представления, что происходит там.Там да, спецоперация, где-то в каких-то отдельных моментах – это полноценная война с танками, авиацией и атаками пехоты. Но, в основном, там все проходит по большому счету гладко. Ребята давят, ребята идут. Наши ребята, с нашей Бурятии – земляки, соседи, друзья, братья, мужья, сыновья – делают свою работу, ту работу, которую они должны делать, как военнослужащие Российской Армии. Да, есть в некоторых моментах у наших ребят небольшая усталость. Усталость от чего? От того, что те люди, которые сейчас сидят дома на диванах и пишут в Интернете не соизволят встать, обратиться в военкомат и поехать заменить наших ребят, чтобы ребята немножко отдохнули, немножко переэкипировались. Просто для себя провели спокойно время не под обстрелами, не идя в атаку, позвонили родным, уведомили их, что все хорошо, все нормально – мы работаем.Я посчитал нужным – я поехал. Да, мы заменяли наших ребят, ребята шли отдыхали, через какое-то время возвращались и уже с новыми силами, по-новому начинали «вламывать» и «вламывать» очень хорошо. Наших бурят там очень уважают, что донецкие ребята, что другие подразделения, знают, как говорится, где приходят наши буряты, там будет «веселье», там будет обязательно прорыв.Так что ж многие сидят-то здесь и пишут в Интернете?Не надо рассказывать про плохую экипировку. Я сам получал эту экипировку. Экипируют очень хорошо, дают все, что ты просишь. Разгрузку на дополнительные магазины – без проблем, подствольный гранатомет – выбирай, какой хочешь. Там все есть: еда, вода, снабжение. Наши ребята снабженцы – это просто чудеса творят. Они могут прямо под обстрелами на позиции принести горячее питание, я сам своими глазами это видел.Хочу обратиться к своим землякам. Мужики, хватит дома сидеть, читать в Интернете всякую ересь. Там идет спецоперация, там не сахар, там не пляж. Но если у вас есть что-то внутри, и вы считаете, что мы делаем правильное дело, встаньте, пойдите в военкомат. Есть наборы в добровольческие отряды, в которых я воевал. Есть наборы на контрактную службу. Сейчас формируется именной батальон «Байкал», можно туда пойти. Без разницы, где вы будете служить. Главная наша задача сейчас – дать немного нашим парням отдохнуть, чтобы они, в конце концов, «вломили по полной», и все вернулись домой.Фото: скриншот