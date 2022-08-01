В Улан-Удэ усиливают систему оповещения населения о ЧС

За прошедшие сутки Селенга в черте Улан-Удэ поднялась на сантиметр и достигла 111 см. Уда поднялась также на сантиметр и стоит на отметке 80 см. Эти уровни гораздо ниже тех, которые были год назад. Тогда в столице республики была напряженная ситуация, а на стыке лета и осени подтопило 15 домов.Город в этом сезоне установил на улицах дополнительные шесть систем экстренного оповещения, в т. ч. на Левом берегу Селенги в СНТ «20 лет Победы» и ряде других мест. Всего в Улан-Удэ есть сейчас около 50 таких систем. Город испытывает их дефицит. Требуется установить еще порядка 50. Власти намерены сделать это.Готовясь к возможному ухудшению водной ситуации, муниципалитет проводит подворовые обходы в микрорайонах, находящимся в зоне риска. При этом жителям вручают памятки о том, как вести себя при наводнении, куда обращаться за помощью в случае необходимости. Рейдовый обход проходит вечерами или в выходные дни. Граждан призывают не бояться тех, кто приходит. Если возникли вопросы - попросите пришедших показать удостоверения. У каждого представителя муниципалитета есть удостоверение, которое подтверждает, что он работает в горадминистрации.Среди уязвимых мест - СНТ «Ранет», «Весна», «Судостроитель», переулок Подкаменный и другие точки. При наихудшем повороте, когда реки поднимутся до трех метров, в зоне затопления окажется 16-20 тыс. человек.В 2021-2022 гг. в городе проведены работы по укреплению берегов в ранее наиболее пострадавших местах. Особенно сложно в минувшем году было в «Черемушках», где нависла угроза обрушения дома и нескольких надворных построек.Фото: «Номер один»