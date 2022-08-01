Общество 01.08.2022 в 13:26
В Бурятии выявлением финансовых пирамид займутся тотально
Правительство республики и отделение Центробанка реализуют опробованный пилотный проект
Текст: Номер один
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил сегодня оказать содействие Национальному банку в распространении пилотного проекта по выявлению финансовых пирамид, нелегальных брокерских контор и кредиторов. Благодаря программе профилактических мероприятий в сфере противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке республики, запущенной в конце 2021 года, в Бичурском и Мухоршибирском районах уже выявлены две мошеннические организации.
«Глав районов, муниципалитетов, город прошу к этой работе подключиться. Также прошу минэкономики эту работу курировать и выстраивать взаимодействие с Национальным банком. Появление мошенников в том или ином районе лучше предупредить, повысить знания людей как отличить нелегальную организацию от легальной, куда о ней сообщить, чем потом догонять. Прошу такую работу организовать», - отметил глава Бурятии.
Как рассказала в ходе планерного совещания управляющая республиканским отделением Сибирского главного управления Центрального банка РФ Наталья Эйрих, в прошлом году в Бичурском и Мухоршибирском районах республики был запущен пилотный проект Центробанка по информированию граждан о нелегальных игроках финансового рынка.
«Как известно, нелегальные игроки рынка строят свой бизнес на обмане, нарушают права граждан. Поймать за руку таких мошенников довольно сложно, здесь очень важна профилактическая работа с населением. Мы пригласили в проект в качестве эксперимента глав муниципальных образований – Бичурского и Мухоршибирского районов. Провели обучающие семинары администраций этих районов, обеспечили их необходимыми материалами, методиками, были проведены обучающие семинары в образовательных учреждениях. Полученные знания жителями этих двух районов обеспечили нам мониторинг объявлений, реклам, размещенных на улицах, торговых точках на предмет выявления нелегальной деятельности. В результате в отделение Центробанка поступило четыре сообщения о нелегальной деятельности на финансовом рынке. Два факта из них подтвердились. Материалы направлены в прокуратуру», - отметила Наталья Эйрих.
Также в рамках проекта Центробанк начал с прошлого года публиковать сведения о выявленных компаниях с признаками нелегальной деятельности. Это позволяет оперативно предупреждать граждан о возможных рисках, связанных с незаконными финансовыми услугами. На сайте Центробанка физлица и представители организации также могут сообщить о случаях мошеннической деятельности.
Фото: egov-buryatia.ru
«Глав районов, муниципалитетов, город прошу к этой работе подключиться. Также прошу минэкономики эту работу курировать и выстраивать взаимодействие с Национальным банком. Появление мошенников в том или ином районе лучше предупредить, повысить знания людей как отличить нелегальную организацию от легальной, куда о ней сообщить, чем потом догонять. Прошу такую работу организовать», - отметил глава Бурятии.
Как рассказала в ходе планерного совещания управляющая республиканским отделением Сибирского главного управления Центрального банка РФ Наталья Эйрих, в прошлом году в Бичурском и Мухоршибирском районах республики был запущен пилотный проект Центробанка по информированию граждан о нелегальных игроках финансового рынка.
«Как известно, нелегальные игроки рынка строят свой бизнес на обмане, нарушают права граждан. Поймать за руку таких мошенников довольно сложно, здесь очень важна профилактическая работа с населением. Мы пригласили в проект в качестве эксперимента глав муниципальных образований – Бичурского и Мухоршибирского районов. Провели обучающие семинары администраций этих районов, обеспечили их необходимыми материалами, методиками, были проведены обучающие семинары в образовательных учреждениях. Полученные знания жителями этих двух районов обеспечили нам мониторинг объявлений, реклам, размещенных на улицах, торговых точках на предмет выявления нелегальной деятельности. В результате в отделение Центробанка поступило четыре сообщения о нелегальной деятельности на финансовом рынке. Два факта из них подтвердились. Материалы направлены в прокуратуру», - отметила Наталья Эйрих.
Также в рамках проекта Центробанк начал с прошлого года публиковать сведения о выявленных компаниях с признаками нелегальной деятельности. Это позволяет оперативно предупреждать граждан о возможных рисках, связанных с незаконными финансовыми услугами. На сайте Центробанка физлица и представители организации также могут сообщить о случаях мошеннической деятельности.
Фото: egov-buryatia.ru