В Улан-Удэ пропал пожилой горожанин

В Улан-Удэ полицейские разыскивают 71-летнего горожанина Владимира Белобородова, который утром 27 июля ушел из дома на улице Хоца Намсараева, но до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в МВД по Бурятии.Приметы: на вид 70 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие, брови густые, крупные нос и уши. Носит усы, бороду.Особые приметы: нос искривлен.Был одет: чёрная спортивная кофта с лампасами белого и синего цветов, майка (предположительно, тельняшка бело-синяя), брюки серого цвета, тряпичные туфли (шанхайки).Ранее не уходил.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просьбаФото: МВД по Бурятии