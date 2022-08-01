Общество 01.08.2022 в 15:13

В Улан-Удэ пропал пожилой горожанин

Полицейские ищут  71-летнего  Владимира Белобородова, который ушел из дома утром 27 июля
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ пропал пожилой горожанин
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 71-летнего горожанина Владимира Белобородова, который утром 27 июля ушел из дома на улице Хоца Намсараева, но до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в МВД по Бурятии.

Приметы: на вид 70 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие, брови густые, крупные нос и уши. Носит усы, бороду.

Особые приметы: нос искривлен.

Был одет: чёрная спортивная кофта с лампасами белого и синего цветов, майка (предположительно, тельняшка бело-синяя), брюки серого цвета, тряпичные туфли (шанхайки).

Ранее не уходил.

При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(924)390-60-60, 8(983)535-60-91, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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