Общество 01.08.2022 в 15:13
В Улан-Удэ пропал пожилой горожанин
Полицейские ищут 71-летнего Владимира Белобородова, который ушел из дома утром 27 июля
Текст: Номер один
В Улан-Удэ полицейские разыскивают 71-летнего горожанина Владимира Белобородова, который утром 27 июля ушел из дома на улице Хоца Намсараева, но до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в МВД по Бурятии.
Приметы: на вид 70 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие, брови густые, крупные нос и уши. Носит усы, бороду.
Особые приметы: нос искривлен.
Был одет: чёрная спортивная кофта с лампасами белого и синего цветов, майка (предположительно, тельняшка бело-синяя), брюки серого цвета, тряпичные туфли (шанхайки).
Ранее не уходил.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(924)390-60-60, 8(983)535-60-91, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии
Приметы: на вид 70 лет, рост 168 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие, брови густые, крупные нос и уши. Носит усы, бороду.
Особые приметы: нос искривлен.
Был одет: чёрная спортивная кофта с лампасами белого и синего цветов, майка (предположительно, тельняшка бело-синяя), брюки серого цвета, тряпичные туфли (шанхайки).
Ранее не уходил.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(924)390-60-60, 8(983)535-60-91, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).
Фото: МВД по Бурятии