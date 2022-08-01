Общество 01.08.2022 в 15:34

The Hu «рвут» Японию

Группа выступила на сцене знаменитого рок-фестиваля Fuji Rock
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Текст: Номер один
The Hu «рвут» Японию
Монгольская рок-группа The Hu, сочетающая традиционные монгольские инструменты и горловое пение с современным тяжелым роком, выступила на сцене знаменитого рок-фестиваля Fuji Rock в Японии. Группа в настоящее время гастролирует по миру.

Японский фестиваль Fuji Rock Festival ежегодный рок-фестиваль, который с 1999 года проводится на горнолыжном курорте Наэба в префектуре Ниигата. В фестивале принимают участие более 200 японских и иностранных музыкантов, что делает это событие самым крупным музыкальным open air (фестиваль на открытом воздухе) в Японии, сообщает МОНЦАМЭ.

Фото: montsame.mn
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