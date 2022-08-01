Общество 01.08.2022 в 16:58

В Бурятии из Восточных Саян экстренно эвакуировали туристов, включая 17-летнего подростка

Отец с сыном перевернулись на лодке при сплаве по горной реке, а у 60-летнего москвича случился инфаркт
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В Бурятии из Восточных Саян экстренно эвакуировали туристов, включая 17-летнего подростка
В Байкальский отряд информация поступила из Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. В Окинском районе Бурятии, в месте слияния рек Ара-Сайлат и Хойто-Ока, 60-летний участник зарегистрированной тургруппы из города Москвы оказался в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом – «инфаркт миокарда».

Кроме того, сообщалось, что в этом же районе, в месте слияния рек Китой и Билюты, в помощи спасателей нуждается семья (мужчина 1977 г.р. и подросток 2005 г.р.). Они потерпели крушение во время сплава по реке на лодке, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России, в который информация об инцидентах поступила из регионального главка МЧС.

В субботу 30 июля четыре специалиста БПСО вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России из Иркутска в Окинский район (Восточные Саяны). Спасатели забрали мужчину с болями в груди, после чего обнаружили мужчину с подростком. В связи с отсутствием места для посадки вертолета было принято решение поднять пострадавших на борт при помощи бортовой лебедки.

В 14:50 спасатели прибыли в Иркутск, мужчину с сердечным приступом в тяжелом состоянии передали бригаде врачей скорой помощи. Мужчина с ребенком от госпитализации отказались.

Фото: БПСО

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