В Бурятии из Восточных Саян экстренно эвакуировали туристов, включая 17-летнего подростка

В Байкальский отряд информация поступила из Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. В Окинском районе Бурятии, в месте слияния рек Ара-Сайлат и Хойто-Ока, 60-летний участник зарегистрированной тургруппы из города Москвы оказался в тяжелом состоянии с предварительным диагнозом – «инфаркт миокарда».Кроме того, сообщалось, что в этом же районе, в месте слияния рек Китой и Билюты, в помощи спасателей нуждается семья (мужчина 1977 г.р. и подросток 2005 г.р.). Они потерпели крушение во время сплава по реке на лодке, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России, в который информация об инцидентах поступила из регионального главка МЧС.В субботу 30 июля четыре специалиста БПСО вылетели на вертолете Ми-8 МЧС России из Иркутска в Окинский район (Восточные Саяны). Спасатели забрали мужчину с болями в груди, после чего обнаружили мужчину с подростком. В связи с отсутствием места для посадки вертолета было принято решение поднять пострадавших на борт при помощи бортовой лебедки.В 14:50 спасатели прибыли в Иркутск, мужчину с сердечным приступом в тяжелом состоянии передали бригаде врачей скорой помощи. Мужчина с ребенком от госпитализации отказались.Фото: БПСО