В Улан-Удэ еще на 14 остановках установят информационное табло

До 30 сентября в Улан-Удэ на 14 остановках общественного транспорта установят 28 информационных табло, которые показывают прогнозируемое время прибытия автобусов. Об этом сообщили в пресс-служб администрации Улан-Удэ.На каждом автобусе установлен ГЛОНАСС-датчик, передающий информацию о местоположении автобуса в автоматизированную систему управления городским пассажирским транспортом. Система собирает данные со всех маршрутов, обрабатывает их и передаёт в интернет-сервис «Умный транспорт».Система также просчитывает прогнозируемое время прибытия различных маршрутов транспорта на каждую остановку. Все эти данные в реальном времени показываются на электронных табло.Электронные табло закупили на средства, сэкономленные на торгах по реализации проекта внедрения Интеллектуальной транспортной системы. Монтажом табло займется ПАО «Ростелеком».В прошлом году табло установили на пяти остановках: Гормолзавод, Республиканская Больница, Виадук, Телецентр и 20А квартал.