Общество 01.08.2022 в 17:09

В Улан-Удэ еще на 14 остановках установят информационное табло

Они показывают прогнозируемое время прибытия автобусов
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Текст: Нина Павлова
В Улан-Удэ еще на 14 остановках установят информационное табло
ulan-ude-info.ru
До 30 сентября в Улан-Удэ на 14 остановках общественного транспорта установят 28 информационных табло, которые показывают прогнозируемое время прибытия автобусов. Об этом сообщили в пресс-служб администрации Улан-Удэ.

На каждом автобусе установлен ГЛОНАСС-датчик, передающий информацию о местоположении автобуса в автоматизированную систему управления городским пассажирским транспортом. Система собирает данные со всех маршрутов, обрабатывает их и передаёт в интернет-сервис «Умный транспорт».

Система также просчитывает прогнозируемое время прибытия различных маршрутов транспорта на каждую остановку. Все эти данные в реальном времени показываются на электронных табло.

Электронные табло закупили на средства, сэкономленные на торгах по реализации проекта внедрения Интеллектуальной транспортной системы. Монтажом табло займется ПАО «Ростелеком».

В прошлом году табло установили на пяти остановках: Гормолзавод, Республиканская Больница, Виадук, Телецентр и 20А квартал.

Для справки

Список остановок, которые оснастят табло до 30 сентября:

- ост. «Мемориал Победы» (ул. Балтахинова, 40, ул. Балтахинова, 17/1)
- ост. «Элеватор» (пр. 50 лет Октября, 6а, ул. Гагарина,25/1)
- ост. «Площадь Советов» (ул. Ленина, 54, ул. Ленина, 55)
- ост. «Филармония» (ул. Коммунистическая, 47, ул. Ербанова, 6)
- ост. «База Фортуна» (пр. Автомобилистов, 2Б, пр. Автомобилистов, 5Б/1)
- ост. «Геологическая» (ул. Бабушкина, 19, ул. Бабушкина, 32)
- ост. «Площадь Комсомольская» (пр. 50 лет Октября, д.27)
- ост. «Гостинные ряды» (ул. Ленина, 22)
- ост. «ТД Юбилейный» (ул. Гагарина, 24а, ул. Гагарина, 35)
- ост. «Площадь Революции» (ул. Ленина, 21б)
- ост. «Бурятский театр драмы» (пр. Победы, 17)
- ост. «43 квартал»
- ост. «БНЦ» (направление ул. Боевая)
- ост. «ВСГУТУ»

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