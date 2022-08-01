Общество 01.08.2022 в 17:35

В Улан-Удэ прошли внеплановые проверки мини-гостиниц

В хостелах выявлено почти 100 нарушений требований пожарной безопасности
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ прошли внеплановые проверки мини-гостиниц
Девяноста пять нарушений требований пожарной безопасности выявлено по результатам внеплановых проверок мини-гостиниц, расположенных в жилых многоквартирных домах Улан-Удэ. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы посетили 12 таких объектов, сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.

При проверках инспекторы надзорной деятельности особое внимание обращают на состояние систем оповещения и пожарной автоматики, соответствие планов эвакуации расположению, доступности эвакуационных выходов.

«Встречаются частые нарушения требований федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». А именно не осуществляется вывод сигналов в подразделения пожарной охраны в районе выезда, в котором находится та или иная мини-гостиница. Это является грубейшим нарушением», - прокомментировала старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы  Улан-Удэ ГУ МЧС России по Бурятии Анна Давыдова.

Среди основных нарушений - система оповещения и управления эвакуацией не соответствует требованиям пожарной безопасности на объектах защиты, неисправна автоматическая пожарная сигнализация и электросети, в неудовлетворенном состоянии находятся пути эвакуации, срок эксплуатации огнетушителей вышел или превышает предельный.

Владельцам мини-гостиниц по фактам выявленных нарушений будут выданы предписания. Им предстоит устранить их в кратчайшие сроки. Создание условий для обеспечения безопасности людей, заселяющихся в мини-гостиницы, - превыше всего.

Проверки пожарной безопасности хостелов проходят в регионах  по поручению президента России после трагического пожара в московской мини-гостинице. Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще четверо госпитализированы. Как сообщало в МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах. Следствие рассматривает различные версии возгорания, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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